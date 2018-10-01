Благовещенка, на которую чуть не рухнули кирпичи: подруги сказали сходить в церковь

Благовещенка Елена, на которую чудом не упали обрушившиеся с фасада жилого дома кирпичи, рассказала, что пережила в первые мгновения после случившегося. Выяснилось, что этой дорогой она ежедневно ходит на работу. Менять маршрут после ЧП она не стала, но теперь мимо этого дома проходит с опаской. Тем более что никаких защитных ограждений там так и не появилось

Елена Губачева – та самая жительница областного центра, которая заочно стала знаменитой, чудом избежав гибели в пятницу, 28 сентября. Этот момент запечатлела камера видеонаблюдения.

«Я шла утром, как обычно, на работу, в девятом часу. И только это место прошла, как услышала странный звук какой-то. Видать, как раз отходило о стены. Я еще развернулась, а оно падать начало. Я просто очень испугалась. Они же отлетали в разные стороны, когда падали. Я с перепуга и не запомнила подробности. И у меня весь день какое-то состояние было неприятное», – поделилась Елена Александровна.

Благовещенка написала о случившемся дочери, на работе предупредила коллег, чтобы были осторожнее. Свой привычный маршрут хоть и не поменяла, но в понедельник утром после выходных мимо этого дома проходила с опаской.

«Я теперь перед домом смотрю наверх и только потом прохожу. Действительно, то, что произошло, – чудо. Несколько секунд и калекой могла остаться или вообще в живых бы не было. Потому что, даже если бы хоть один камень долетел, уже бы мало приятного было. Подруги сказали: сходи в церковь срочно. Но на выходных некогда было», – рассказала горожанка.

Елену удивило, что после случившегося возле дома по Артиллерийской,17 ничего не изменилось. Только кирпичи убрали.

«Меня что удивило: я сегодня шла на работу, а там ничего не огорожено, просто видно, что все подметено. А если бы ребенок в тот момент проходил? Это мне так повезло, а может другой человек идти и дальше начать рушиться. Видимо, у нас пока несчастный случай не случится, сильно и не заботятся», – высказала свое мнение женщина.

Кстати, так совпало, что живет Елена в доме № 295 на Зейской, с фасада которого кирпичи уже падали дважды. Она отмечает, что после этого возле их дома появилось заграждение и козырек для безопасного прохождения в подъезд.

Чудом не попавшая под кирпичепад благовещенка жаловаться в какие-либо инстанции не стала. Посчитала, что бесполезно. Говорит, что после случившегося можно отмечать сразу два дня рождения. Причем разница между ними будет всего неделя.