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1октября
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Ученые создали сеть для передачи мысленных сигналов

Ученые создали сеть для передачи мысленных сигналов
Фото: tainy.net

В США впервые в лабораторных условиях создана сеть из трех участников, в которой стало возможным напрямую передавать и получать мысленные сигналы «от мозга к мозгу». Для построения «мозговой сети» ученые использовали электроэнцефалографические датчики, позволяющие регистрировать показатели мозговой активности.

Эксперимент провели исследователи Вашингтонского университета в Сиэтле. Андреа Стокко с коллегами для построения использовали электроэнцефалографические датчики, позволяющие регистрировать показатели мозговой активности, а также аппараты транскраниальной (через кости черепа) магнитной стимуляции – технологии, с помощью которой можно передавать сигналы непосредственно в мозг.

В 2015 году ученые использовали этот механизм для подключения двух человек посредством интерфейс «мозг-мозг», испытуемые при этом участвовали в игре, где нужно дать ответы на 20 вопросов.

На следующем этапе ученые решили позволить к подобному «разговору» присоединиться другим людям. Сеть, которую они назвали BrainNet, позволяет небольшой группе участников, каждый из которых находился в отдельной комнате лаборатории, совместно играть в игру типа «тетрис».

Фото: HistoryTime

Роли распределили следующим образом. Два человека из трех видели перед собой все игровое поле, в его верхней части появлялась фигура, которую для правильной укладки в нижнюю часть нужно было либо повернуть, либо оставить ее ориентацию без изменений. Третий человек, который непосредственно управлял игрой, видел только верхнюю часть экрана — саму фигуру, но не нижнюю часть, куда она должна упасть. Соответственно, то, что нужно сделать с объектом, то есть поворачивать его или нет, он решал исходя из интерпретации сигналов, поступавших от двух его коллег через интерфейс «мозг-мозг».

Сигналы, которые могли посылать каждый из двух отправителей, были двух типов – «вращать» либо «не вращать» фигуру. Для формирования сигнала первого типа человек смотрел на один из светодиодов сбоку от экрана, мигавший с частотой 15 герц, а для формирования сигнала второго типа – на другой светодиод, мигавший с частотой 17 герц. Наблюдение за светом, мигающим подобным образом, заставляет мозг излучать электрический сигнал с той же самой частотой. Он улавливается датчиками, после чего система, исходя из его частоты, определяет, какая команда ему соответствует – «вращать» или «не вращать».

Чтобы исполнитель воспринял команду, аппарат транскраниальной магнитной стимуляции направляет ему в мозг импульс, который субъективно ощущается как появление световой вспышки. Соответственно, если нужно вращать элемент, то импульс передается, а если нет, то воздействия на мозг не происходит, сообщает РИА Новости.

Отправители могут в режиме реального времени проконтролировать, правильно ли исполнитель воспринял их указание, то есть отследить, изменилось ли положение фигуры, и в случае необходимости продублировать команду.

Исследователи заявляют, что точно так же можно организовать взаимодействие не только в пределах лаборатории, но и через интернет, тем самым позволив наладить «облачное взаимодействие между мозгами в глобальном масштабе».

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#наука #технологии


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