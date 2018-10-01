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Жители Благовещенска высадили на набережной «Аллею мечты» – более 230 саженцев

Жители Благовещенска высадили на набережной «Аллею мечты» – более 230 саженцев
Фото: клуб "Бег к мечте"

В воскресенье, 30 сентября, на набережной реки Амур жители областного центра высадили более 230 саженцев декоративных растений – рябины и спиреи японской. Горожане сами приобрели деревья и самостоятельно высадили их на выделенных участках, получивших общее название «Аллея мечты».

Аллея разбита на городской набережной от улицы Калинина до Святителя Иннокентия. Вошедшие во вкус горожане несколько деревьев посадили перед зданием суда и на улице Пионерской.

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«Набережная – культовое место. Здесь горожане гуляют, спортсмены бегают, на набережную приходят гости города, чтобы посмотреть на китайский город Хэйхэ. Здесь достаточно всего, кроме зелени. Поэтому пришла идея посадить аллею. Выбор пал на декоративные деревья рябину – как символ русской культуры и спирею – куст, которому по климатическим условиям будет комфортно», – сказала организатор акции Альбина Попова.

Обсуждение проекта велось в соцсетях, список желающих приобрести рябину или спирею в чате ежедневно пополнялся новыми фамилиями. Посадка прошла по согласованию и при поддержке мэрии города Благовещенска – были определены места для посадки, предоставлен инструмент, вода для полива.

«Мероприятие развеивает стереотипы о том, что за свои деньги люди садить деревья на улицах города не будут. По факту получилось, так, что люди готовы не только тратить время, но и средства, и все ради того, чтобы жить в благоустроенном городе. Преимущественно в акции принимали участие семьями, несколько деревьев посадили представители спортивных клубов, школьные классы», – сказала организатор акции Альбина Попова.

Теперь задача каждого участника акции – ухаживать за своим деревцем в частности, и за «Аллеей мечты» в целом, сообщает клуб любителей бега «Бег к мечте».

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#жизнь #ЖКХ #природа


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Комментарии
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  • Maliko

    Maliko
    19 минут назад

    На постройку очередного храма есть деньги, а на посадку деревьев город зажопился, выцыганил у горожан

  • Myxira

    Myxira
    2 минуты назад

    Замечательная акция! Организатор Альбина Попова и все принявшие участие - молодцы!

    *** неплохо бы аллею по Горького обновить. С удовольствием приняла бы участие. Но там надо прежде все старые деревья выкорчевать...

  • Хмык

    Хмык
    51 секунда назад

    Зря к Пафосу не обратились. И руками бы помогли и денежкой.

    А так, молодцы

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