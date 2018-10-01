Облачный и дождливый день: прогноз погоды в Приамурье на 2 октября

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В Амурской области 2 октября будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем в большинстве районов ожидаются слабые и умеренные дожди, на севере возможен мокрый снег. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, местами его порывы достигнут 12-17 метров в секунду.

Температура ночью составит плюс 2…7, при прояснении по северу столбики термометров опустятся до минус 4 градусов. Днем термометры покажут плюс 11…16, местами будет плюс 5…10. В Благовещенске 2 октября ночью ожидается небольшая облачность, без осадков. Западный ветер в ночные часы разгонится до 6-11 метров в секунду, температура составит плюс 5…7 градусов. Днем установится переменная облачность, без существенных осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, с порывами до 12-17 метров в секунду. Температура составит плюс 14…16, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL