50-летняя китаянка раскрыла секрет своей молодости
Прославившаяся своей «молодостью» китаянка Лю Елинь рассказала, что ей удается хорошо выглядеть благодаря тренировкам на холоде. Уже 30 лет она активно занимается спортом.
Больше всего пенсионерке нравится плавать в открытых водоемах: женщина не бросает это занятие даже зимой.
Елинь переплывала через 40-километровый Малааккский пролив, прыгала с парашютом с высоты 4,5 километра и занималась йогой в 30-градусный мороз. Несколько лет назад Елинь ушла на пенсию, женщина много лет отработала библиотекарем. Сейчас пенсионерка стала популярным блогером, обучается фридайвингу на филиппинских пляжах.
Фото: @queenyelin
«Я всегда любила море и умею плавать с аквалангом, но теперь я бросила себе новый вызов. Я хочу нырять как можно глубже безо всякого оборудования», – рассказала она. Женщина призналась, что новое занятие дается ей непросто: не дышать под водой по три минуты оказалось «невыносимо больно».
Бизнес-партнер Елинь Тэгань Ши считает, что женщина меняет стандарты женской красоты в Китае: «Раньше красивыми считались белокожие, скромные и слабые женщины, но Елинь постепенно разрушает стереотипы. Она смелая, не боится пробовать что-то новое, я восхищаюсь ее мужеством».
Фото: @queenyelin
Елинь шутливо называет своей главными целями в жизни «путешествовать по всему миру и носить красивые купальники». Она надеется сохранить свою внешность до 80 лет. Ее 23-летний сын отметил, что ему непросто найти себе подругу, так как все принимают мать за его девушку, сообщает «Лента.ру».
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