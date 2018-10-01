50-летняя китаянка раскрыла секрет своей молодости

Фото: @queenyelin

Прославившаяся своей «молодостью» китаянка Лю Елинь рассказала, что ей удается хорошо выглядеть благодаря тренировкам на холоде. Уже 30 лет она активно занимается спортом.

Больше всего пенсионерке нравится плавать в открытых водоемах: женщина не бросает это занятие даже зимой.

Елинь переплывала через 40-километровый Малааккский пролив, прыгала с парашютом с высоты 4,5 километра и занималась йогой в 30-градусный мороз. Несколько лет назад Елинь ушла на пенсию, женщина много лет отработала библиотекарем. Сейчас пенсионерка стала популярным блогером, обучается фридайвингу на филиппинских пляжах.

Фото: @queenyelin

«Я всегда любила море и умею плавать с аквалангом, но теперь я бросила себе новый вызов. Я хочу нырять как можно глубже безо всякого оборудования», – рассказала она. Женщина призналась, что новое занятие дается ей непросто: не дышать под водой по три минуты оказалось «невыносимо больно».

Бизнес-партнер Елинь Тэгань Ши считает, что женщина меняет стандарты женской красоты в Китае: «Раньше красивыми считались белокожие, скромные и слабые женщины, но Елинь постепенно разрушает стереотипы. Она смелая, не боится пробовать что-то новое, я восхищаюсь ее мужеством».

Фото: @queenyelin

Елинь шутливо называет своей главными целями в жизни «путешествовать по всему миру и носить красивые купальники». Она надеется сохранить свою внешность до 80 лет. Ее 23-летний сын отметил, что ему непросто найти себе подругу, так как все принимают мать за его девушку, сообщает «Лента.ру».