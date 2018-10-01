Монументальный уличный рисунок появится на стене благовещенского здания

В Благовещенске создается многометровый рисунок на фасаде городского здания. Это не рекламный плакат, а скорее, социальный проект, разработанный местным художником уличной волны Пашей Orez. Причем, по признанию автора, соседние рекламные баннеры, невольно станут частью замысла.

Картина в окончательном виде появится буквально на днях на фасаде дома по адресу: улица Кузнечная, 1. Работы после согласования проекта начались в воскресенье, 30 сентября. А 1 октября Павел уже рассчитывает завершить основную часть. По его словам, останется доделать только самый верх картины, но для этого пока не хватает высоты лесов. Картина же задумана многометровая – на фасаде первого и второго этажей здания.

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«На рисунке изображена девушка, местная жительница, которая устала от большого количества визуального мусора в городе, от городской суеты. И она нашла укромное место, где можно от всего этого себя оградить, уединиться, отдохнуть и посозидать. Кстати, рядом с картиной располагаются яркие рекламные плакаты, которые невольно дополняют замысел работы. Сама же девушка выполнена в мягких приглушенных тонах, цветовая гамма взята с самого фасада здания», – рассказал о замысле Паша Orez.

Он добавил, что монументальные городские картины в Благовещенске создавали и раньше. Есть крупные мозаики. Но, по его мнению, этот проект – единственный авторский. Он никем не корректировался, не изготавливался по чьему-либо заказу. Как художник его изначально замыслил, так и воплощает его на стене здания.

«Во многих городах уже давно действует такая практика: разрисовывать большие фасады домов, – рассказал художник. – Это становится местом притяжения, дополнительной туристической точкой. Здесь люди могут увидеть искусство не в галерее, а на улице».