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Участница «Амурской осени» попала в Благовещенске в больницу

Участница «Амурской осени» попала в Благовещенске в больницу
Фото: impressum-club.eu

Участница «Амурской осени–2018» Ирина Павлова рассказала в социальных сетях, что фестиваль прошел для нее не лучшим образом. Российский кинокритик попала в Благовещенске в городскую клиническую больницу, где ей пришлось провести 10 дней.

«На фестивале "Амурская осень", где собралась ну просто куча друзей и вообще приятных людей и где надо было бы радоваться жизни, отрываться по полной и ждать поездки в Китай, я все время чувствовала себя плохо, сильно и мучительно кашляла, вечерами из-за озноба не могла без горячей ванны забраться в постель, утром просыпалась сама мокрая и в насквозь мокрой постели, тоннами пила лекарства, но становилось все хуже, и я, если честно, моментами даже сознание теряла, но быстро приходила в себя. Никто не замечал – я вообще внешне всегда хорошо держусь, когда я в хлам пьяная, тоже мало кто замечает», – написала Ирина Павлова в Facebook.

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Медики обследовали участницу фестиваля и настояли на немедленной госпитализации на 9-10 дней. В противном случае, пишет Ирина, они «ни за что не отвечают и просят от меня расписку на случай летального исхода».

«Летальный исход в Благовещенске в мои планы не входил, и я легла в больницу вместо всех фестивальных радостей и прелестей», – констатирует Ирина Павлова.

Она отметила хорошее оснащение городской клинической больницы, а уровень лечения в медучреждении назвала высоким.

«Я как погляжу на лес капельниц, которые выставляются по утрам в коридоре к дверям палат, просто фигею. Лично я таких капельниц в количестве цистерны препаратов получаю по сей день три раза в сутки. Объем уменьшается – я поправляюсь. А поначалу по два литра прокапывали за один прием как минимум», – пишет Ирина Павлова.

В то же время она отметила тяжесть больничного быта: «Про быт больничный молчу (кровати, мебель, белье, еда, гигиена), даже заикаться не буду, потому что лечение все же главное, а быт, конечно, мне, иногородней, был тяжел; людям же местным его как-то худо-бедно родные и близкие организуют».

Ирина Павлова написала, что персонал больницы оказался приветливым, «никто не орет».

«Я, которая несколько сериалов про больницу написала, получила массу живого материала. Просто бездну», – отмечает участница фестиваля.

В городской клинической больнице ИА «Амур.инфо» ситуацию комментировать отказались, ссылаясь на федеральный закон № 323, статью № 13 «Соблюдение врачебной тайны». Согласно законодательству, разглашение сведений о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи не допускается, отметили в учреждении.

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#Амурская осень #здоровье #культура


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