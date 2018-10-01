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1октября
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сегодня, 14:30 6

В Тынде произошло нападение на полицейских

В Тынде произошло нападение на полицейских
Фото: vesti.ru

В Тынде возбуждены несколько уголовных дел по факту нападения на полицейских. Причем инцидент произошел в дежурной части.

По данным следствия, в период с 14 по 16 сентября четверо граждан, будучи нетрезвыми, атаковали полицейских в помещении дежурной части Тындинского ЛО МВД России на транспорте. Пострадали трое стражей порядка. Также дебоширы оскорбили сотрудников полиции в присутствии посторонних лиц, сообщает пресс-служба Дальневосточного СУТ СК России.

«По материалам других уголовных дел установлено, что в поездах, следовавших по маршрутам Нерюнгри – Хабаровск, Тында – Благовещенск, трое граждан высказали в адрес сотрудников линейного подразделения органов внутренних дел грубую нецензурную брань, унижающую честь и достоинство представителей власти», – отмечает ведомство.

В настоящее время по делам ведется предварительное следствие, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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#происшествия #Тында


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Комментарии
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  • Иван

    Иван
    4 часа назад

    Интересно как они два дня атакуя полицейских умудрялись оставаться нетрезвыми. А полицейских надо уволить что они позволяли себя атаковать. А по тексту новость бредовая автор явно не заморачивался.

  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    3 часа назад

    Иван

    Интересно как они два дня атакуя полицейских умудрялись оставаться нетрезвыми. А полицейских надо уволить что они позволяли себя атаковать. А по тексту новость бредовая автор явно не заморачивался.



    ++++++++++++

  • Боярин

    Боярин
    3 часа назад

    Четаяржу... Два дня бедненьких терроризировали пьяные придурки...

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 часа назад

    Иван


    Ну так-то три дня атаковали на авто))



    А так да! Цирк с конями



  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    2 часа назад

  • barbar

    barbar
    39 минут назад

    в ходе нападения атаковавшие нанесли себе множественные переломы и ушибы,понятые два дня сидели и свидетельствовали)

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