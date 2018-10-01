В Тынде произошло нападение на полицейских

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В Тынде возбуждены несколько уголовных дел по факту нападения на полицейских. Причем инцидент произошел в дежурной части.

По данным следствия, в период с 14 по 16 сентября четверо граждан, будучи нетрезвыми, атаковали полицейских в помещении дежурной части Тындинского ЛО МВД России на транспорте. Пострадали трое стражей порядка. Также дебоширы оскорбили сотрудников полиции в присутствии посторонних лиц, сообщает пресс-служба Дальневосточного СУТ СК России.

«По материалам других уголовных дел установлено, что в поездах, следовавших по маршрутам Нерюнгри – Хабаровск, Тында – Благовещенск, трое граждан высказали в адрес сотрудников линейного подразделения органов внутренних дел грубую нецензурную брань, унижающую честь и достоинство представителей власти», – отмечает ведомство.

В настоящее время по делам ведется предварительное следствие, устанавливаются обстоятельства произошедшего.