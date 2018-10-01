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1октября
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сегодня, 14:22 3

Амурчане пожаловались губернатору на новые дома, построенные взамен ветхих

Амурчане пожаловались губернатору на новые дома, построенные взамен ветхих
Фото: www.arsenal-st.ru

Жители поселка Бурея пожаловались губернатору Амурской области на качество домов, в которые их переселили из ветхого жилья. За два года эксплуатации дома успели стать аварийными, заявили жильцы. При этом фирма-застройщик обанкротилась, а ее руководитель находится в заключении.

Жители поселка Бурея Бурейского района пришли на прием к губернатору. Они пожаловались на плохое качество четырех многоквартирных домов, которые были предоставлены им взамен аварийного жилья в 2016 году. По мнению людей, за два года эксплуатации дома по адресам: улица Бурейская, 59/1, улица Октябрьская, 66, 66/1, 69, стали непригодными для жизни. Построила их «Амурская строительная компания», сообщает пресс-служба областного правительства.

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Практически сразу после ввода зданий в эксплуатацию в них обнаружились недочеты. В адрес застройщика органами местного самоуправления направлялись претензии, а также представления о незамедлительном принятии мер по устранению выявленных недостатков. В связи с невыполнением требований вопрос решался в судебном порядке. В апреле 2018 года Арбитражным судом области вынесено решение о признании ООО «Амурская строительная компания» несостоятельным (банкротом), и введена процедура, применяемая в деле о банкротстве. Руководитель компании сейчас отбывает срок в заключении.

В 2017 году на устранение части недочетов зданий областной бюджет уже выделял средства. Деньги на ремонт вышеуказанных домов будут выделены в 2018 году. На них здания подготовят к прохождению отопительного сезона.

Губернатор дал поручение провести экспертизу домов, чтобы определить, подлежат ли они ремонту и какой объем работ в таком случае необходим.

«Если же специалисты выявят, что дома непригодны для проживания, это нужно будет признать и людей возвращать в программу», – отметил Василий Орлов.

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#ЖКХ #областная власть #происшествия #строительство


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Комментарии
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  • 13й

    13й
    2 часа назад

    Это те самые дома-кожемяки?

  • Maks_88

    Maks_88
    1 час назад

    За два года, да вы а....и. Все надзорные органы привлечь к ответственности, администрацию в том числе. Расстрелять сук

  • mm_Tatu* ***

    mm_Tatu* ***
    1 час назад

    А почему бы Амур.инфо сразу не удалить сию статейку? Вдруг польется никому "неведомая" информация? Не так давно на этом же сайте писали очень громко о том, как бедный житель (!) 3 года судился с застройщиком и доказал, что жилье непригодно для проживания! И комментарии громкие были, осуждали всех и вся... А на следующий день после выхода статейки ровно к обедни статейка, о-па, и исчезла!.. Давно ясно уже, что указанный в статье застройщик ляпал сараи, а не дома... И дали мало ему, т.к. отсидит сейчас годика 2, как на курорте, вместо положенного и выйдет по УДО, и дальше будет жить на деньги обманутых дольщиков припеваючи! Ну а разгребать деяния сего горе-строителя, как ни крути, придется администрации!

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