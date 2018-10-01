В Благовещенске осудили китайца, неоднократно нарушавшего запрет на въезд в Россию

Фото: interfax.ru

Благовещенский городской суд вынес приговор в отношении гражданина Китая. Он был признан виновным в нарушении запрета на въезд в Россию, причем мужчина делал это неоднократно.

В июле 2015 года УФМС России по Приморскому краю принял решение в отношении гражданина Китая – ему запретили въезжать в Россию на 5 лет, то есть до марта 2020 года. Несмотря на то, что мужчину предупредили об уголовной ответственности за незаконный въезд в страну, он это проигнорировал. Китаец сменил имя и получил новый заграничный паспорт. После этого он несколько раз незаконно пересек Государственную границу РФ: в апреле 2016 года, в июне 2016 года, в январе 2018 года, в марте 2018 года. Во всех случаях целью была работа по найму.

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Суд при вынесении приговора гражданину КНР учел смягчающие обстоятельства: полное признание им вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка и другие. В то же время отягчающих обстоятельств установлено не было.

Суд приговорил нарушителя к штрафу в размере 100 000 рублей. На основании ч.5 ст. 72 УК РФ с учетом срока содержания под стражей приговор был смягчен до 50 000 рублей.

Меру пресечения в отношении осужденного – заключение под стражу – гражданину Китая изменили на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Он был освобожден из-под стражи в зале суда, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.