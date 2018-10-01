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1октября
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Гектар в Дубовке – это семечки: в Свободном обсуждают казус с выделением земельных участков

Гектар в Дубовке – это семечки: в Свободном обсуждают казус с выделением земельных участков
Фото: primamedia.ru

Инстаграм-паблик «Мой Свободный» поделился с пользователями необычной информацией, касающейся выделения дальневосточных гектаров. Один из амурчан обратил внимание на то, что существует возможность подать заявку на получение земельного участка, который захватывает часть территории аэропорта Свободного.

«Гектар в Дубовке – это семечки. @2252_aleksandr прислал вот такую интересную картинку, согласно которой можно подать заявку на получение гектара... вместе с кусочком аэропорта Свободного, а также прихватить немного земли у жильцов, остановку и зал ожидания. На скриншоте видно, что все проверки в автоматизированной системе пройдены успешно», – пишет паблик.

Каким интернет-сервисом воспользовался пользователь, не уточняется.

Изображение: instagram.com/moysvb

Другие пользователи заметили, что, скорее всего, имеет место ошибка. «Онлайн-программа не точна. Это еще не значит, что дадут именно такой участок. Нам пришлось три раза перерисовывать, прежде чем одобрили», – написал один из них. «Наличие объектов недвижимости – основание для отказа. А так можно залинию и сурагу всю истребовать», – заметил другой.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в пресс-службу Минвостокразвития РФ.

Ранее сообщалось, что в Свободном возник скандал по поводу выделения дальневосточного гектара на сопке – в районе Дубовки. В ситуацию вмешалась прокуратура, которая установила, что участок выделили вопреки закону.

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#интернет #Свободный


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