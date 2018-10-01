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1октября
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сегодня, 12:31 2

В Благовещенске задержали человека, напавшего на пенсионерку в микрорайоне

В Благовещенске задержали человека, напавшего на пенсионерку в микрорайоне

В Благовещенске сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника, напавшего на пенсионерку. Как сообщалось ранее, 26 сентября утром в районе перекрестка улиц Студенческой и Институтской неизвестный ударил женщину 1948 года рождения и отобрал у нее сумку. В сумке находились документы и деньги.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. По факту грабежа было возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска осмотрели все прилегающие дворы в районе совершения преступления, опросили свидетелей и очевидцев, изучили записи с камер видеонаблюдения. Оперативники установили вероятный маршрут, по которому передвигался злоумышленник, а также автомобиль, на котором он скрылся.

По версии следствия, 18-летний парень вместе с 21-летним знакомым взял автомобиль напрокат. Предположительно, пока один похищал сумку у пожилой женщины, другой ожидал его в машине.

Злоумышленники задержаны по месту проживания и доставлены в дежурную часть. В ходе следственных мероприятий полицейские установили причастность задержанных к совершению аналогичного преступления. Расследование обоих уголовных дел продолжается, сообщают в амурском управлении МВД.

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#происшествия


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Комментарии
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  • Rak900

    Rak900
    50 минут назад

    к успеху шли

  • Olivyeva

    Olivyeva
    13 минут назад

    А похищенное уже вернули пенсионерке?

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