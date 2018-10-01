В Благовещенске задержали человека, напавшего на пенсионерку в микрорайоне

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. По факту грабежа было возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска осмотрели все прилегающие дворы в районе совершения преступления, опросили свидетелей и очевидцев, изучили записи с камер видеонаблюдения. Оперативники установили вероятный маршрут, по которому передвигался злоумышленник, а также автомобиль, на котором он скрылся.

По версии следствия, 18-летний парень вместе с 21-летним знакомым взял автомобиль напрокат. Предположительно, пока один похищал сумку у пожилой женщины, другой ожидал его в машине.

Злоумышленники задержаны по месту проживания и доставлены в дежурную часть. В ходе следственных мероприятий полицейские установили причастность задержанных к совершению аналогичного преступления. Расследование обоих уголовных дел продолжается, сообщают в амурском управлении МВД.