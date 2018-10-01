В Финляндии вводят дневной сон для всех

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Финны всё чаще обращаются к консультантам по дневному сну. Для получасового отдыха посреди рабочего дня компании нанимают специального инструктора. Помимо офисов время на дневной сон стали выделять в церквях и в школах.

В центре Хельсинки стали проводиться платные занятия с инструктором, на которых можно поспать в разгар рабочих часов.

«Сложно заставить себя расслабиться, а под руководством тренера это сделать проще даже посреди рабочего дня. Инструктор в такой ситуации на вес золота, потому что именно он делает возможной эту ментальную паузу, этот мини-отпуск, получасовой перерыв», – рассказала Тиина Вайнио, которая организует такие занятия.

Фото: Life.ru

В начале этого года американские учёные опубликовали доклад о пользе дневного сна. В нём говорится, что если спать днём не более 40–59 минут, то организм будет лучше справляться с накопленной усталостью. Но если превысить эту норму, то человеку будет трудно заснуть ночью и он не сможет выспаться, сообщает Life.ru.