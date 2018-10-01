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1октября
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сегодня, 12:15 0

В Приамурье отмечается рост заболеваемости респираторными инфекциями

В Приамурье отмечается рост заболеваемости респираторными инфекциями
Фото: Ева.Ру

По данным амурского Роспотребнадзора, уровни заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и внебольничными пневмониями в Приамурье на сегодняшний день не превышают среднемноголетних. При этом отмечается традиционный сезонный подъём заболеваемости респираторными инфекциями не гриппозной этиологии, прежде всего среди детей.

Как отмечают специалисты, подъём заболеваемости связан с понижением температуры атмосферного воздуха и формированием детских образовательных коллективов.

В этом году в Амурской области впервые отмечаются очень высокие темпы иммунизации населения против гриппа, что свидетельствует о значительной приверженности к вакцинации амурчан. Прививочная кампания против гриппа #ГРИПП_АмурПРИВИТ практически завершена, за короткий срок привито около 380 тысяч человек, что составляет 96 % от плана и 47,5 % от совокупного населения региона. План вакцинации детского населения выполнен на 100 %.

«У взрослого населения ещё есть время сделать прививку против гриппа в тёплых погодных условиях до начала сезонных холодов и на фоне неэпидемического распространения респираторных вирусных инфекций», сообщили в Роспотребнадзоре.

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#здоровье


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