В Приамурье отмечается рост заболеваемости респираторными инфекциями

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По данным амурского Роспотребнадзора, уровни заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и внебольничными пневмониями в Приамурье на сегодняшний день не превышают среднемноголетних. При этом отмечается традиционный сезонный подъём заболеваемости респираторными инфекциями не гриппозной этиологии, прежде всего среди детей.

Как отмечают специалисты, подъём заболеваемости связан с понижением температуры атмосферного воздуха и формированием детских образовательных коллективов.

В этом году в Амурской области впервые отмечаются очень высокие темпы иммунизации населения против гриппа, что свидетельствует о значительной приверженности к вакцинации амурчан. Прививочная кампания против гриппа #ГРИПП_АмурПРИВИТ практически завершена, за короткий срок привито около 380 тысяч человек, что составляет 96 % от плана и 47,5 % от совокупного населения региона. План вакцинации детского населения выполнен на 100 %.

«У взрослого населения ещё есть время сделать прививку против гриппа в тёплых погодных условиях до начала сезонных холодов и на фоне неэпидемического распространения респираторных вирусных инфекций», сообщили в Роспотребнадзоре.