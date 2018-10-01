Иван Абрамов стал сенатором от Амурской области

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Амурский политик Иван Абрамов стал сенатором, теперь он будет представлять Приамурье в Совете Федерации. Об этом сообщает правительство региона. Соответствующее постановление подписал губернатор Приамурья Василий Орлов.

«Иван Николаевич Абрамов наделен полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от Правительства Амурской области», – сообщается на сайте правительства Амурской области.

Как сообщалось ранее, бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Ивана Абрамова – он досрочно сложил полномочия 13 июня – в Совфед делегировал глава Амурской области Василий Орлов. Еще до выборов губернатора кандидаты на этот пост предоставили в облизбирком сведения о тех кандидатурах, которые могут стать сенаторами от Приамурья в Совете Федерации. В списке были как известные, так и почти незнакомые фамилии. Иван Абрамов уже тогда входил в список Василия Орлова.

Иван Абрамов родился в Благовещенске. Окончил ДальГАУ с квалификацией «инженер». Является одним из лидеров областного отделения ЛДПР. В 2008 году он стал депутатом областного законодательного собрания. В 2011-м возглавил дальневосточный список ЛДПР на выборах в Госдуму и по нему вошел в состав Государственной думы. В 2012 и 2015 годах участвовал в выборах губернатора Амурской области. На последних занял второе место, получив более 28 % голосов. В 2016 году стал кандидатом в депутаты Госдумы по одномандатному округу и победил на выборах почти с 46 % голосов.