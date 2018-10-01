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Иван Абрамов стал сенатором от Амурской области

Иван Абрамов стал сенатором от Амурской области
Фото: Ruspekh.ru

Амурский политик Иван Абрамов стал сенатором, теперь он будет представлять Приамурье в Совете Федерации. Об этом сообщает правительство региона. Соответствующее постановление подписал губернатор Приамурья Василий Орлов.

«Иван Николаевич Абрамов наделен полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от Правительства Амурской области», – сообщается на сайте правительства Амурской области.

Как сообщалось ранее, бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Ивана Абрамова – он досрочно сложил полномочия 13 июня – в Совфед делегировал глава Амурской области Василий Орлов. Еще до выборов губернатора кандидаты на этот пост предоставили в облизбирком сведения о тех кандидатурах, которые могут стать сенаторами от Приамурья в Совете Федерации. В списке были как известные, так и почти незнакомые фамилии. Иван Абрамов уже тогда входил в список Василия Орлова.

Иван Абрамов родился в Благовещенске. Окончил ДальГАУ с квалификацией «инженер». Является одним из лидеров областного отделения ЛДПР. В 2008 году он стал депутатом областного законодательного собрания. В 2011-м возглавил дальневосточный список ЛДПР на выборах в Госдуму и по нему вошел в состав Государственной думы. В 2012 и 2015 годах участвовал в выборах губернатора Амурской области. На последних занял второе место, получив более 28 % голосов. В 2016 году стал кандидатом в депутаты Госдумы по одномандатному округу и победил на выборах почти с 46 % голосов.

Просмотров всего: 1335

#областная власть #российская власть


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Комментарии
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  • Graf1977

    Graf1977
    2 часа назад

    Неожиданно!!!

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    Жизнь удалась..

  • Альтер

    Альтер
    2 часа назад

    Вот оно Счастье-друг мой Палкаша))))

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    1 час назад

    Ещё один состоялся) Интересно, политическая проституция тоже с древнейших времён практикуется?! Уж очень она популярна стала в России.

  • Roker

    Roker
    1 час назад

    А мог быть уже губернатором. Почему в сентябре не участвовал?

  • Путник

    Путник
    1 час назад

    Ничего личного, но есть ли за этим достойным представителем целого региона что либо его характеризующее или достигнутое (совершенное) кроме того, что- был и жил...

  • natkapova

    natkapova
    1 час назад

    Наконец-то сенатором от нашего края стал человек, которого мы знаем, который регулярно приезжает в область и общается с людьми. Впереди - много работы. Удачи ему в делах!

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    1 час назад

    вот твои 30 серебренников

  • evgesha46

    evgesha46
    1 час назад

    Этого человека хоть народ знает, а не только местные элиты, раньше кто был: Рожков, Савельев, Суворов, чем запомнились? Ничем! Посмотрим, что сделает Абрамов на этом месте. Удачи.

  • я тоже из Белогорска

    я тоже из Белогорска
    1 час назад

    Успехов ему на новом поприще и плодотворной работы для развития нашей области!

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    1 час назад

    Ваня выигрыш Едра полностью на твоей совести

  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    1 час назад

    Ивашка ждем от тебя работы на благо общества. Но будет работать ради своего счастливого будущего.

  • mihey17

    mihey17
    1 час назад

    Вася молодец! Знает на кого делать ставки!

  • Аня2828

    Аня2828
    1 час назад

    красавчик - всех провертел

  • kristja

    kristja
    1 час назад

    Наконец появился сенатор, которого мы знаем))) Уверена, он и дальше будет проводить приемы граждан, ездить по городам, деревням в области. Так держать!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Мама дорогая! Сколько лизунов-то повыскакивало! Даже у Орла столько нету

  • Путник

    Путник
    1 час назад

    Судя по некоторым скопированным до запятой комментариям, заслуга сенатора весьма значимая - он ездил и его знали...

    Это аргумент!!!

    По нам и сенатор, который будет ТАМ и мы об этом будем знать.

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    мы верим в него-это кандидат от народа

  • Полиграф

    Полиграф
    57 минут назад

    Ох, не бережет себя Иван Николаевич, все о России думает. Вот теперь еще сложнее думать придется. Лишь бы в зарплате не обидели. Всего хорошего!!!

  • Серго Сергеевич

    Серго Сергеевич
    33 минуты назад

    Кто из предыдущих сенаторов что-то значимое для области сделал? Запомнился только один - по скандалу с мерседесом....

  • Alexx555

    Alexx555
    32 минуты назад

    Ещё одного дармоеда кормить.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    30 минут назад

    А чем вообще занимаются сенаторы, кто нибудь в курсе?

    Ну понятно, что о России думают 24 часа и 7 дней в неделю.

    А что еще? Если кто в знает, разъясните пожалуйста.

  • Серго Сергеевич

    Серго Сергеевич
    26 минут назад

    После принятия законов в трех чтениях в госдуме утверждают на Совете Федерации.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    9 минут назад

    kristja

    Наконец появился сенатор, которого мы знаем))) Уверена, он и дальше будет проводить приемы граждан, ездить по городам, деревням в области. Так держать!



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