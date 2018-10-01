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В колониях беременных и инвалидов станут кормить лучше

В колониях беременных и инвалидов станут кормить лучше
Фото: lenta.ru

Федеральная служба исполнения наказаний вводит усиленный рацион питания для заключенных в колониях и следственных изоляторах беременных женщин, подростков и инвалидов. В воскресенье, 30 сентября, вступил в силу соответствующий приказ Минюста.

«Приказом для подозреваемых, обвиняемых и осужденных беременных женщин, кормящих матерей, несовершеннолетних, инвалидов I и II групп, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, предусмотрены повышенные нормы питания», – говорится в сообщении пресс-службы Минюста, поступившем в воскресенье в «Интерфакс».

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В нем отмечается, что также устанавливается рацион питания для осужденных и подследственных «в случаях, если приготовление горячей пищи невозможно, и нормы замены одних продуктов питания другими».

«Приказ учитывает рекомендуемые Минздравом России нормы лечебного питания (среднесуточных наборов основных пищевых продуктов) для беременных и кормящих женщин в родильных домах и детей различных возрастных групп в детских больницах», – говорится в пресс-релизе.

В ведомстве не уточнили, какими конкретно продуктами будут дополнительно снабжаться перечисленные категории заключенных.

В августе заключенные московского женского СИЗО-6 пожаловались, что с апреля им перестали выдавать добавки к питанию: хлеб, молоко, овощи, сахар. Во ФСИН пояснили, что это было сделано по постановлению правительства.

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#здоровье #российская власть


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