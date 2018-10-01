В Благовещенске спасатели достали кошку с 5-метровой глубины

Фото: velikiynovgorod.bezformata.ru

30 сентября сотрудники поисково-спасательного отряда Амурского центра ГЗ и ПБ помогли животному, попавшему в беду. Кошка провалилась в колодец на глубину около 5 метров и не могла выбраться самостоятельно.

Инцидент произошел в районе перекрестка улиц Пролетарской и Октябрьской. О кошке, провалившейся в колодец, спасателям сообщили жители. Прибывшие на место сотрудники достали из «ловушки» с помощью лестницы взрослую кошку и отпустили ее, рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ.

Просмотров всего: 585

#животные #происшествия

Александр Авдеев