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В Благовещенске спасатели достали кошку с 5-метровой глубины

В Благовещенске спасатели достали кошку с 5-метровой глубины
Фото: velikiynovgorod.bezformata.ru

30 сентября сотрудники поисково-спасательного отряда Амурского центра ГЗ и ПБ помогли животному, попавшему в беду. Кошка провалилась в колодец на глубину около 5 метров и не могла выбраться самостоятельно.

Инцидент произошел в районе перекрестка улиц Пролетарской и Октябрьской. О кошке, провалившейся в колодец, спасателям сообщили жители. Прибывшие на место сотрудники достали из «ловушки» с помощью лестницы взрослую кошку и отпустили ее, рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ.

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#животные #происшествия


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