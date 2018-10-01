Определился чемпион Амурской области по футболу

Фото: minsportamur.ru

В Амурской области определился чемпион региона по футболу. Впервые им стала команда «Максинтер» из Благовещенска.

В последнем туре 3-го круга футбольного чемпионата Приамурья «Максинтер» встречался с ФК «Благовещенск». Два предыдущих матча между этими командами закончились результативными ничьими – 2:2, 3:3. Завершающая игра не стала исключением – 2:2, и проигрыш по ходу чемпионата в Белогорске лишил ФК «Благовещенск» итоговой победы.

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Как сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области, при этом выигрыш «Максинтера» в чемпионате-2018 нельзя назвать случайностью: ранее команда дважды становилась обладателем кубка региона. К тому же свое дело сделали такие факторы, как участие в большинстве проводимых в области соревнованиях, усиление приглашенными игроками, регулярный тренировочный процесс.

Футболисты «Максинтера» стали чемпионами, не проиграв ни одного матча в этом сезоне.

Тренирует команду Сергей Нурмагомбетов, известный в прошлом футболист благовещенского «Амура». Генеральный директор – Николай Мельников.