Амурское отделение Фонда социального страхования возглавила Наталья Хрущёва

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Наталья Хрущёва назначена управляющим Амурским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации. Нового руководителя представил Алексей Кошелев, заместитель председателя Фонда социального страхования РФ.

С новым назначением Наталью Хрущёву поздравила заместитель председателя правительства Амурской области Ольга Лысенко. Со словами поздравления обратились руководители министерства социальной защиты населения региона, управления ЗАГС, территориального Фонда обязательного медицинского страхования.

В ответном слове Наталья Хрущёва поблагодарила за высокую оценку и оказанное доверие. Она заверила, что региональное отделение и впредь будет совершенствовать свою деятельность, неукоснительно выполнять обязательства перед жителями Амурской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее Наталья Хрущёва занимала должность начальника правового отдела, а с ноября 2017 года исполняла обязанности управляющего.