Амурское отделение Фонда социального страхования возглавила Наталья Хрущёва
Наталья Хрущёва назначена управляющим Амурским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации. Нового руководителя представил Алексей Кошелев, заместитель председателя Фонда социального страхования РФ.
С новым назначением Наталью Хрущёву поздравила заместитель председателя правительства Амурской области Ольга Лысенко. Со словами поздравления обратились руководители министерства социальной защиты населения региона, управления ЗАГС, территориального Фонда обязательного медицинского страхования.
В ответном слове Наталья Хрущёва поблагодарила за высокую оценку и оказанное доверие. Она заверила, что региональное отделение и впредь будет совершенствовать свою деятельность, неукоснительно выполнять обязательства перед жителями Амурской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее Наталья Хрущёва занимала должность начальника правового отдела, а с ноября 2017 года исполняла обязанности управляющего.
Просмотров всего: 981