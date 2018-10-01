В Благовещенске спасли мужчину, собиравшегося прыгнуть с 13-го этажа

Фото: instagram.com/amurskiespasateli

Вечером 30 сентября в Благовещенске спасли мужчину. Он собирался спрыгнуть с 13-го этажа многоэтажного дома.

Инцидент произошел на улице Горького. Наверху жилого здания, на техническом балконе, расположенном на 13-м этаже, находился мужчина, грозившийся спрыгнуть вниз. На место прибыли спасатели и вступили с ним в переговоры. Через 30 минут амурчанина уговорили отказаться от своих намерений. В дальнейшем его передали бригаде скорой помощи, сообщается в Инстаграме Амурского центра ГЗ и ПБ.