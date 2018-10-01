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1октября
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сегодня, 10:16 8

В Благовещенске спасли мужчину, собиравшегося прыгнуть с 13-го этажа

В Благовещенске спасли мужчину, собиравшегося прыгнуть с 13-го этажа
Фото: instagram.com/amurskiespasateli

Вечером 30 сентября в Благовещенске спасли мужчину. Он собирался спрыгнуть с 13-го этажа многоэтажного дома.

Инцидент произошел на улице Горького. Наверху жилого здания, на техническом балконе, расположенном на 13-м этаже, находился мужчина, грозившийся спрыгнуть вниз. На место прибыли спасатели и вступили с ним в переговоры. Через 30 минут амурчанина уговорили отказаться от своих намерений. В дальнейшем его передали бригаде скорой помощи, сообщается в Инстаграме Амурского центра ГЗ и ПБ.

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Комментарии
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  • Куратор

    Куратор
    3 часа назад

    Всегда поражали такие клоуны. Не подходите...я прыгну))). Собрался? прыгай, молча и без пафоса. Тряпка

  • Graf1977

    Graf1977
    3 часа назад

    Надо было не спасать, пускай бы прыгал!

  • atasy

    atasy
    2 часа назад

    Кто хочет прыгнуть ,тот в диалог не вступает:)

  • ay

    ay
    2 часа назад

    А вот кто хочет внимания, тот выкобенивается на крыше/балконе/лоджии.

  • гусеница

    гусеница
    2 часа назад

    КураторВсегда поражали такие клоуны. Не подходите...я прыгну))). Собрался? прыгай, молча и без пафоса. Тряпка


    Самое бесценное это жизнь. Спасли и хорошо.

    С уважением

  • DrDimon

    DrDimon
    2 часа назад

    Graf1977

    Надо было не спасать, пускай бы прыгал!



    Да не прыгнет он.

    Как уже неоднократно здесь отметили: кто хочет свести счеты с жизнью, не устраивает из этого спектакль.

  • vanzelka

    vanzelka
    35 секунд назад

    с этого подъезда уже в не первой прыгают

  • vanzelka

    vanzelka
    15 секунд назад

    с этого подъезда уже в не впервой прыгают

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