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Молодой женщине из Зеи нужна помощь для лечения онкологии за границей

Молодой женщине из Зеи нужна помощь для лечения онкологии за границей
Фото из семейного архива Людмилы Косач

Родные 35-летней Людмилы Косач из Зеи организовали сбор средств для ее лечения за границей. У Людмилы прогрессирующий рак яичников третьей стадии. Диагноз ей был поставлен в феврале текущего года, тогда же началось лечение. Однако молодой женщине становится все хуже.

Семья Людмилы хочет увезти ее на лечение в Корею. Сначала там проведут обследование, потому что врачи засомневались в правильности поставленного диагноза. Оно обойдется семье в полмиллиона рублей. Сразу после этого необходимо начинать лечение, потому что болезнь прогрессирует. На недавнем УЗИ подтвердился асцит – скопление жидкости в брюшной полости, которая сдавливает внутренние органы.

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«Приезжал корейский профессор, мы с ним встретились, и он согласился взять нас на обследование. Мы уже отправили документы туда, на днях должен прийти вызов. На обследование нужно полмиллиона рублей. Эти деньги у нас есть. А на остальное нам сказали только предварительно, в пределах 3,5–4,5 миллионов понадобится на лечение. Такой суммы у нас нет. Обследование будет проходить в течение 12–15 дней, только после этого скажут, какая сумма будет. Но собирать надо уже сейчас, потом будет слишком поздно. Ей становится только хуже. У нее сыну 9 лет будет в феврале, а дочке в ноябре только 7 лет будет – в первый класс в этом году пошла», – рассказала мама Людмилы Раиса Косач.

В Зее Людмила работает судебным приставом. Ее коллеги помогают распространить информацию о сборе средств. Тем, кто хочет помочь молодой женщине, могут сделать это по мобильному банку.

Телефон Людмилы 8-914-042-68-66 (ее мобильный привязан к нескольким картам, в том числе к карте супруга Алексея Валерьевича), телефон ее отца Константина Константиновича 8-924-684-17-56, телефон ее мамы Раисы Анатольевны 8-924-684-17-55.

Также средства можно перевести на номер счета, указанный ниже.

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#жизнь #здоровье #финансы #помощь


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Комментарии
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  • Желе за бетон

    Желе за бетон
    3 часа назад

    "Семья Людмилы хочет увезти ее на лечение в Корею. Сначала там проведут обследование, потому что врачи засомневались в правильности поставленного диагноза" - так они готовы вылечить от рака, но сомневаются что рак?

  • prosto_Я

    prosto_Я
    3 часа назад

    Сил Вам на выздоровление Вам еще детей на ноги ставить ++++

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