На содержание космодрома Восточный в 2018 году потратят 2,3 миллиарда рублей

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«Содержание объектов наземной космической инфраструктуры и поддержание функционирования обеспечивающей инфраструктуры космодрома Восточный в 2018 году. Цена государственного контракта: 2 249 910 174 рубля», – говорится в документации.

Сроки выполнения работ обозначены 1 января – 17 декабря 2018 года. В работы будет входить, в частности, поддержание в готовности к применению по назначению и обеспечение функционирования технологического оборудования космодрома, комплекса средств транспортирования, систем связи, астрономо-геодезического, метеорологического и частотно-временного обеспечения, системы экологического обеспечения, также средства пойдут на содержание транспортной инфраструктуры.

Ранее бывший генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Рано Джураева сообщала, что в октябре-ноябре 2018 года запланированы два запуска с космодрома Восточный. Позже в ряде СМИ появилась информация о переносе запуска спутника «Метеор-М» на весну 2019 года и о возможном переносе старта спутников «Канопус-В» № 5 и № 6, пишет ТАСС.