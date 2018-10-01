Приамурье стало аутсайдером рейтинга приверженности населения ЗОЖ

Фото: РИА Новости / Максим Богодвид

Здоровый образ жизни, как отмечают авторы исследования, приобретает все большую популярность среди населения России. Занятия спортом и отказ от вредных привычек становятся нормой жизни большего количества людей, все шире охватывая российские регионы. При этом, согласно результатам рейтинга, в вопросе следования заповедям ЗОЖ между российскими регионами наблюдаются существенные различия, а диапазон итоговых значений рейтинга в сравнении с результатами 2017 года стал шире.

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В 2018 году лидерами рейтинга стали Республика Дагестан, Чеченская Республика, Кабардино-Балкария, Краснодарский край и Ингушетия – 1-5 места соответственно.

«Для перечисленных регионов характерны невысокий уровень потребления табачных изделий и алкогольной продукции, невысокая доля занятых на работе с вредными и опасными условиями труда. Кроме того, в четырех из пяти лидирующих регионов достаточно высока доля занимающихся спортом и физкультурой (более 30 %)», – пишет РИА Новости.

Последние места в рейтинге заняли Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область, Забайкальский край и Амурская область. Как отмечается, по сравнению с 2017 годом состав отстающих в плане поддержания здорового образа жизни регионов изменился незначительно. Хакасии, которая в предыдущем рейтинге находилась в аутсайдерской пятерке, удалось улучшить свои позиции и подняться на несколько строчек вверх.

Регионы из замыкающей рейтинг группы почти по всем показателям находятся "в хвосте", но, эксперты отмечают, что нельзя утверждать, что там не происходит ничего позитивного. По отдельным критериям отмечаются положительные изменения, но они нивелируются либо отрицательной динамикой других своих показателей, либо более значимыми улучшениями в других регионах.

За прошедший 2017 год доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 36,8 %, что на 2,6 процентных пункта выше, чем годом ранее. В регулярные занятия спортом вовлечены около 50 миллионов человек. Данный показатель является одним из основных в проекте правительства РФ по формированию здорового образа жизни, ключевой целью которого является повышение числа россиян, ответственно относящихся к своему здоровью. Согласно этому проекту, к концу 2019 года доля систематически занимающихся спортом должна увеличиться до 38 % в среднем по стране. Но на конец 2017 года этот норматив достигнут только в 25 российских регионах, хотя их количество за год выросло с 16.

Согласно данным Минспорта РФ, лидерами по доле населения, занимающегося физкультурой и спортом, являются Краснодарский край и Тыва, где показатель составляет 47,9 %, Дагестан (45,1 %), Белгородская область и Ямало-Ненецкий автономный округ (43,5 %), а также Татарстан (43,4 %).

Вторым ключевым показателем приобщения к здоровому образу жизни является отказ от вредных привычек. По данным Минздрава РФ, по итогам 2017 года доля взрослых потребителей табака сократилась до 29 %. Положительная тенденция сохраняется уже несколько лет и во многом объясняется принятием антитабачного законодательства в 2013 году, когда доля взрослых курильщиков составляла 37,1 %. Тенденция снижения доли курящего населения находит отражение в сокращении расходов на табачные изделия. По итогам 2017 года расходы на табак снизились в 43 российских регионах.

Но самой большой проблемой российского общества, несмотря на принимаемые государством меры, является алкоголизм и наркомания, которые, не сдают своих позиций и по-прежнему негативно влияют на здоровье и социальную среду всего населения России. Для расчета эксперты РИА Рейтинг использовали показатель продажи алкоголя в пересчете на чистый спирт на одного взрослого жителя региона, который по итогам 2017 года в среднем по России составил 7,6 литра, что ниже 8,1 литра в 2016 году. В половине российских субъектов в 2017 году данный показатель равен или ниже общероссийского уровня. Вкупе со снижением смертности от употребления алкоголя и уровня преступности на почве алкоголизма (показатели так же используются в рейтинге) это может свидетельствовать о постепенной нормализации ситуации.

В целом, отмечают исследователи, со стороны населения наблюдается растущий спрос на возможности для занятия спортом, повышается внимание к своему здоровью и меняется отношение к наличию вредных привычек, что отражает процесс изменения ценностей в обществе. Движение, которое началось в больших городах, по мнению экспертов, должно прийти во все уголки страны, но для этого нужны реальные действия властей всех уровней по информированию населения и распространению принципов и основ здорового образа жизни, созданию условий для занятий спортом и проведения здорового досуга.