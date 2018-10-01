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сегодня, 10:05 0

В Приамурье запретили ловить рыбу в реке Амур

В Приамурье запретили ловить рыбу в реке Амур
Фото: www.sb.by

С 1 по 20 октября в пограничной реке Амур вводится запрет на лов рыбы. Это делается для сохранения биологической среды и рыбных ресурсов, действующих в рамках «Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области охраны, регулирования и воспроизводства живых водных ресурсов в пограничных водах рек Амур и Уссури от 27 мая 1994 года».

В период действия первого этапа межправительственного соглашения с 11 июня по 15 июля 2018 года сотрудниками пограничных подразделений РФ И КНР совместно пресечено более 50 случаев незаконной промысловой деятельности. По всем установленным фактам проведена проверка и принято соответствующее процессуальное решение, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Амурской области.

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