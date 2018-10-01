Сын Наташи Королевой возвращается учиться в Россию из США

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Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко несколько лет назад переехал в Майами, где учился в частной школе, но при этом продолжал обучение экстерном и в российском учебном заведении. Архип намерен поступать в российский вуз для получения высшего образования.

Сейчас Архип окончил школу и принял решение поступать в вуз в России. Теперь у молодого человек есть год на подготовку к поступлению и на выбор будущей профессии. Последние несколько лет Архип учил японский в США: его мама считает, что он пойдет учиться на восточное направление, сообщает Eg.ru.

Фото: cosmo.com

«Сын не хотел оставаться в Америке для дальнейшей учебы. Так как он окончил последний класс экстерном, то выиграл год для выбора вуза, учебы на подготовительных курсах. Скорее всего, это будут курсы при Высшей школе экономики или МГУ. Специальность, видимо, будет связана с восточным направлением. Архип учит японский язык и последние три года ездит на стажировку в языковую школу в Токио», – поделилась Наташа Королева.