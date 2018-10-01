В Благовещенске водитель маршрутного автобуса грубо нарушил ПДД (видео)

Кадр: видео instagram.com/skaner_dtp28

Благовещенцы поделились с ИА «Сканер» видео, на котором запечатлено грубое нарушение ПДД водителем маршрутного автобуса в Благовещенске. Шофер выехал на встречную полосу, при этом он пересек двойную сплошную линию.

Ролик был снят вечером 28 сентября. Как видно на кадрах, водитель автобуса маршрута № 4 выехал на встречку, чтобы не стоять в пробке. Это произошло на улице Калинина, в районе пересечения с улицей Заводской.

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Видео «Сканер» опубликовал в своем Инстаграме. Стоит отметить, что некоторые пользователи встали на сторону водителя: «Понаставят трехфазных светофоров, а водители крутятся, как могут. Все такие умные, сами сядьте и попробуйте...», «У них график по минутам. Если его догонит тот, кто едет за ним по графику, то будет сильно ругать или побьет, или заберет часть кассы за то, что он забрал его пассажиров».

Видео: instagram.com/skaner_dtp28