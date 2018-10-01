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В Благовещенске водитель маршрутного автобуса грубо нарушил ПДД (видео)

В Благовещенске водитель маршрутного автобуса грубо нарушил ПДД (видео)
Кадр: видео instagram.com/skaner_dtp28

Благовещенцы поделились с ИА «Сканер» видео, на котором запечатлено грубое нарушение ПДД водителем маршрутного автобуса в Благовещенске. Шофер выехал на встречную полосу, при этом он пересек двойную сплошную линию.

Ролик был снят вечером 28 сентября. Как видно на кадрах, водитель автобуса маршрута № 4 выехал на встречку, чтобы не стоять в пробке. Это произошло на улице Калинина, в районе пересечения с улицей Заводской.

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Видео «Сканер» опубликовал в своем Инстаграме. Стоит отметить, что некоторые пользователи встали на сторону водителя: «Понаставят трехфазных светофоров, а водители крутятся, как могут. Все такие умные, сами сядьте и попробуйте...», «У них график по минутам. Если его догонит тот, кто едет за ним по графику, то будет сильно ругать или побьет, или заберет часть кассы за то, что он забрал его пассажиров».

Видео: instagram.com/skaner_dtp28

Просмотров всего: 2269

#автохам #происшествия #транспорт


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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    4 часа назад

    график по минутам не только у этого автобуса и у следующего за ним, все там ровно у них , где надо оттянется потом ускорится, это часть водителей как и таксисты, вроде работяги и труд их тяжелый но мне их не жалко они бардак на дорогах творят!!!! Штраф!!! однозначно, мне новые светофоры нравятся.

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад



    ~~«У них график по минутам. Если его догонит тот, кто едет за ним по графику, то будет сильно ругать или побьет, или заберет часть кассы за то, что он забрал его пассажиров».



    И что? УК РФ ещё никто не отменял!

    Как и ПДД!

    Водитель общественного транспорта не имеет никаких преимуществ перед другими участниками дорожного движения!

    Оправдывать нарушителей ПДД - способствовать травматизму и гибели пассажиров!

  • lana78

    lana78
    3 часа назад

    обожаю, когда начинают говорить, что "у автобусов график по минутам", "знал бы вы их условия работы" и бла бла бла....

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    работал! знаю! и что ?! теперь пусть возят женщин,детей по встречке??? найти и наказать!!!!!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Кто бы сомневался. Такое ощущение, что на четвёрку отдельный кастинг на лихачество. С тех пор как появился маршрут там в основном только такие водятлы

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    А спорим, что из пассажиров никто не осмелился сделать замечание водителю?!

  • гусеница

    гусеница
    1 час назад

    OldlordА спорим, что из пассажиров никто не осмелился сделать замечание водителю?!


    Когда он рулит по встрече только и начинать с ним перепалку....чтобы наверняка? Может потом, кто и сказал ему пару ласковых, если заметил его манёвр (темно, да и не все пассажиры следят за дорогой). Хорошо бы его наказать за такой неоправданный риск - он и встречным машинам мешал.

    С уважением

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