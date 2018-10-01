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Солнечный день, без дождей: прогноз погоды в Приамурье на 1 октября

Солнечный день, без дождей: прогноз погоды в Приамурье на 1 октября
Фото: АиФ

В Амурской области 1 октября будет солнечно, без осадков. Небольшой дождь ожидается только в вечернее время в Тындинском районе. Северо-западный ветер наберет скорость 8-13 метров в секунду. Температура составит плюс 13…18.

В Благовещенске ожидается солнечная погода, осадков синоптики не прогнозируют. Северо-западный ветер разгонится до 7-12 метров в секунду. Термометры покажут 15…17 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода


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