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1октября
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В Благовещенске начался отопительный сезон

В Благовещенске начался отопительный сезон
Фото: пресс-служба АО «АКС»

Обновлено: 10:40

В столице Приамурья официально стартовал отопительный сезон. Постановление «О начале отопительного периода 2018-2019 годов в городе Благовещенске» 28 сентября подписала мэр Благовещенска Валентина Калита. Благовещенская ТЭЦ и и Амурские коммунальные системы начали подключать город к теплу.

Энергетики БТЭЦ начали операции, направленные на подачу дополнительного объема теплоносителя потребителям, а именно перевод своих тепловых сетей с летнего на зимний режим работы и увеличение отпуска тепловой энергии.

Как скоро потеплеет во всех домах Благовещенска, зависит от слаженной и оперативной работы и управляющих компаний. Благовещенская ТЭЦ подает тепло в город по магистральным тепловым трубопроводам. В свою очередь распределением тепловой энергии по квартальным тепловым сетям до ввода в дома занимается АО «Амурские коммунальные системы». Соответственно, переключением на зимние схемы объектов и регулировкой тепловых сетей на местах займутся представители управляющих компаний.

Благовещенская ТЭЦ готова к несению зимних нагрузок. За прошедшее лето, в рамках программы подготовки к осенне-зимнему периоду 2018-2019 гг., на всех магистральных тепловых сетях Северного, Северо-западного, Центрального районов и СХПК «Тепличный» были проведены текущие ремонты. Энергетики заменили трубопровод на 4 участках тепловых магистралей, общая протяженность которых 1 264 метра. На теплоэлектроцентрали энергетики завершили капитальные ремонты турбоагрегата № 2 и турбогенератора № 2, средний ремонт котлоагрегата № 2. Помимо крупных, на станции проведены текущие ремонты всех пяти энергетических котлоагрегатов, четырех турбоагрегатов и двух водогрейных газомазутных котлов. Запасы топлива для прохождения отопительного сезона на Благовещенской ТЭЦ выше нормативных, сообщает пресс-служба филиала «Амурская генерация».

Над подачей тепла в наружные сети до вводов в дома в настоящий момент работают и Амурские коммунальные системы. Специалисты АКС уже открыли задвижки внутриквартальных сетей. Все котельные в летнюю ремонтную кампанию прошли подготовку и сейчас переведены из подготовительного режима в штатный. В объектах социального значения – школах, больницах, детских садах – тепло уже есть.

Пусконаладочные работы будут проводиться до 3 октября. Они необходимы для того, чтобы отрегулировать гидравлический режим на тепловых сетях. Регулировкой подачи ресурса в многоквартирные дома займутся управляющие кампании, ТСЖ и кооперативы.

«Если тепло не поступит в ваши дома до 3 октября, просим обращаться в свою управляющую компанию, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный кооператив или в диспетчерскую службу филиала АО «АКС» «Амуртеплосервиса» по номеру телефона: 77-42-42. Также можно воспользоваться сервисом «Амурский сигнал» и отправить сообщение диспетчеру через мессенджеры Viber или WhatsApp: +7(914)585-90-99», – сообщает пресс-служба АО «АКС».

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    5 часов назад

    чё то холодно

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    На бумаге - может быть.

    Но пока не в домах...

  • Kacetlcoatl

    Kacetlcoatl
    3 часа назад

    Тут дело не быстрое) К пятнице, видать, всем уже подключат...

  • Dzhur

    Dzhur
    3 часа назад

    Люди вам же сказали, "Пуско-наладочные работы будут проводиться до 3 октября". Вот если после 3 числа не появится, тогда и поднимайте панику. А вы хотите, чтоб у вас тепло появилось прям по щелчку (это же не эл. энергию запускать, а тепло). В общем будьте терпеливее.

  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Dzhur

    Люди вам же сказали, "Пуско-наладочные работы будут проводиться до 3 октября". Вот если после 3 числа не появится, тогда и поднимайте панику. А вы хотите, чтоб у вас тепло появилось прям по щелчку (это же не эл. энергию запускать, а тепло). В общем будьте терпеливее.



    Ну если тарифы на это добро такие "волшебные", то и подаваться должно как по волшебству.

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