На набережной Благовещенска автомобиль снес ларек с мороженым
В социальных сетях появилось фото с места ДТП в Благовещенске. Паблик blag_dtp сообщает, что «на площади машина снесла ларек с мороженым».
Судя по опубликованному кадру, инцидент произошел на набережной города, рядом с центральной площадью. На фото видны обломки киоска, рядом находятся инспекторы ГИБДД.
ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в отдел ГИБДД по Благовещенску. Там аварию пообещали прокомментировать позже. Информация уточняется.
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