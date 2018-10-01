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1октября
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сегодня, 08:37 0

На набережной Благовещенска автомобиль снес ларек с мороженым

На набережной Благовещенска автомобиль снес ларек с мороженым
Фото: instagram.com/blag_dtp

В социальных сетях появилось фото с места ДТП в Благовещенске. Паблик blag_dtp сообщает, что «на площади машина снесла ларек с мороженым».

Судя по опубликованному кадру, инцидент произошел на набережной города, рядом с центральной площадью. На фото видны обломки киоска, рядом находятся инспекторы ГИБДД.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в отдел ГИБДД по Благовещенску. Там аварию пообещали прокомментировать позже. Информация уточняется.

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#ДТП #происшествия #транспорт


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