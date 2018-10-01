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сегодня, 09:00

Рыбы избегут трудную ситуацию, у Скорпионов возможна серьезная ссора: прогноз на 1 октября

Рыбы избегут трудную ситуацию, у Скорпионов возможна серьезная ссора: прогноз на 1 октября

Восход Солнца: 06:29
Заход Солнца: 18:09
Солнце в Весах.

Овен. Участие в общественных мероприятиях не принесет должного эффекта, поэтому лучше сразу от них откажитесь.

Телец. Не стоит слишком выкладываться на работе. Похоже, за время длинных каникул вам не удалось как следует отдохнуть и полностью восстановить свои силы.

Близнецы. С раннего утра почувствуете лень и апатию. Работы предстоит сделать много, а вы и без сил, и без творческого запала.

Рак. Вряд ли в этот день произойдут грандиозные события, которые перевернут вашу жизнь. Но положительные сдвиги намечаются.

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Лев. Никаких резких изменений в вашей судьбе произойти не должно. Только постарайтесь не ввязываться в конфликты с неуравновешенными людьми, а также с руководством.

Дева. Внешне обходительные и дипломатичные представители этого знака сегодня могут упрямо и несговорчиво настаивать на своем. Многие будут сами страдать от своего упрямства и бесцеремонности.

Весы. Вероятно, в этот день проявятся внешние, не зависящие от вас условия, которые способны сильно ограничить ваше внутреннее стремление к свободе.

Скорпион. День символизирует ссоры, противостояние, гордыню. Будьте помягче и посговорчивее, иначе трудно достичь взаимопонимания с окружающими.

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Стрелец. Усиленный травматизм, хрупкость суставов. Будьте осторожнее в быту и на производстве, избегайте опасных для жизни ситуаций.

Козерог. Вам в течение всего дня предстоит заниматься ремонтом машины, наводить уборку в гараже и ездить по семейным делам. Но вы успеете все и даже больше, чем запланировали.

Водолей. Вам понадобится немало терпения, чтобы пережить конфликт с одним из коллег. Если вы успокоитесь и посмотрите на ситуацию иначе, то найдете немало минусов и в своем поведении.

Рыбы. Постарайтесь сделать так, чтобы в повседневной жизни было больше оптимизма. Судьба не готовит вам каких-либо трудностей или испытаний.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

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