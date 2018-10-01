Дев ждут забавные приключения, у Стрельцов приятные перемены: прогноз на неделю 1 октября – 7 октября

Общий астрологический прогноз на неделю с 1 октября по 7 для всех знаков Зодиака.

Овен. Неделя обещает быть прибыльной, проблемы со здоровьем маловероятны, а успех у противоположного пола практически гарантирован. Чего еще желать? Главное - не искать добра от добра, иначе все может обернуться своей изнанкой. Будучи человеком с весьма сильным характером, Вы все же очень нуждаетесь в одобрении других. Поэтому не стесняйтесь этой зависимости, и тогда Вы получите то, чего ожидаете.

Телец. Исход многих ситуаций зависит от Вашего к ним отношения. Отношение, в свою очередь, - от настроения, настроение - от самочувствия. И, наконец, самочувствие - от качества и количества съеденного. Другими словами, на этой неделе вашим миром правят вкусовые пупырышки. Ласкайте их, ублажайте их - и у Вас все будет хорошо!

Близнецы. Материальное положение неустойчиво, но многое зависит от вашего опыта в профессиональной сфере и обдуманности планов. Очень важно сохранять реалистичный подход ко всему, чтобы избежать ошибок, способных привести к ущербу или неисполнению материальных желаний.

Рак. Взвешивайте каждое слово, так как болтливость может сыграть с вами злую шутку. Лучше меньше говорить и больше делать. Можно рассчитывать на помощь друзей, если, конечно, вы не постесняетесь о ней попросить. Выходные проведите в кругу семьи.

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Лев. В эти дни и на работе, и в быту, и в общении от Вас понадобится не расплывчатая абстрактность, а математическая точность – от постановки задачи до рапорта об исполнении и от определенности чувств до конкретности в отношениях. Можно, конечно, и без всего этого, но тогда не удивляйтесь, если Вас частенько не будут брать в расчет.

Дева. Ваше мнение по разным вопросам меняется по нескольку раз в день отчасти вследствие изменения обстоятельств, отчасти по каким-то Вашим внутренним причинам. Поэтому и Ваши действия последовательными назвать никак нельзя. Но это совершенно не мешает Вам наслаждаться жизнью, ибо каждый из Ваших поступков – непритворен, каждое намерение – искренно. Вас ждут забавные приключения.

Весы. Для Весов наступит благоприятное время для учебы и знакомств. Контакты с людьми будут доставлять вам удовольствие. Не исключено романическое знакомство в дороге, либо поездки на свидания с любимым человеком.

Скорпион. Пора собрать всю волю в кулак и навсегда отказаться от вредных привычек! Чтобы это прошло не так болезненно, найдите себе компаньона. Например, выберите в «жертву» одну из подруг. С ней можно будет обсудить все тяготы и лишения, а также найти новое интересное хобби, которое поможет вам обеим отвлечься.

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Стрелец. Не стоит бояться перемен. Сейчас, именно сейчас они помогут вам воплощать в жизнь все то, о чем мечталось очень давно. Хорошо было бы связать эти мечтания и их воплощение с переменами в недвижимости, доме и семейных отношениях. Психологические и материальные перемены в этих сферах удачны.

Козерог. Козероги на этой неделе будут много и интенсивно трудиться, чтобы повысить доходы и решить свои материальные проблемы. Однако даже если вам и удастся повысить доходы, то следует проявить осмотрительность при расходовании этих средств.

Водолей. Водолеи, ваши контакты с внешним миром сократятся. Это подходящая неделя для того, чтобы заняться своими делами, не ставя никого в известность. Можно уединиться и сделать ту работу, для которой нужны тишина и сосредоточенность. Появится желание разобраться с тайнами прошлого.

Рыбы. Главной темой на этой неделе для Рыб будут финансы либо имущество. Придется крупно потратиться на домашние дела и детей. Финансы понадобятся и для поддержания собственного здоровья.

Астролог: Вальдемар Небоходцев