Какие сферы жизни россиян затронут изменения октября

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В октябре вступает в силу сразу несколько изменений в законодательстве РФ. Новшества затронут пенсионеров и предпринимателей; желающих пожениться и установить рекламные щиты на городских улицах. Увеличится размер некоторых штрафов и появятся новые, в том числе для компаний-застройщиков.

С 1 октября, пишут «Известия», в России изменятся правила регистрации брака. Жених и невеста смогут самостоятельно выбирать дату церемонии при условии, что это будет не раньше чем через месяц и не позже чем через год с момента подачи заявления. При этом выбрать дату можно будет дистанционно – подав заявление через портал госуслуг.

Но, например, при беременности невесты зарегистрироваться можно будет, не дожидаясь истечения минимального срока в один месяц.

Ожидается, что новые меры позволят лучше регулировать загрузку загсов и снизят коррупционную составляющую, поскольку раньше молодожены нередко пытались «договариваться» с сотрудниками, чтобы получить возможность провести церемонию в выбранные даты.

С октября в России начнут действовать новые штрафы, связанные с нарушениями в сфере долевого строительства. Как застройщикам, так и чиновникам теперь может грозить административная ответственность в случае, если компании вовремя не внесли информацию о долевом строительстве в Единую информационную систему жилищного строительства (ЕИСЖС).

Но наказания не будут суровыми: чиновникам за такие нарушения придется заплатить 15–30 тысяч рублей, а юридическим лицам – от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. Но если на таком нарушении компанию или чиновника поймают повторно, наказание будет строже: должностных лиц оштрафуют на сумму от 40 тысяч до 80 тысяч рублей, а также дисквалификацируют на срок от года до трех лет. Юридическим лицам в этом случае нужно будет заплатить от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

С начала октября компании, в которых работают сотрудники пенсионного возраста, должны будут предоставлять ежеквартальные отчеты в центр занятости. Делать это нужно будет не позже 15 числа следующего за окончанием квартала месяца.

При этом новое требование затронет только компании, сотрудники которых достигли необходимого для выхода на пенсию возраста, но еще не оформили свой пенсионный статус. То есть оформлять отчеты на так называемых работающих пенсионеров – людей, уже получающих пенсию, – не потребуется.

С 1 октября вступает в силу еще одно требование, предусмотренное так называемым пакетом Яровой. Поставщики интернет-связи должны будут хранить все переданные пользователям сообщения (в список входят в том числе сообщения, переданные через интернет, по электронной почте и во всевозможных мессенджерах) в течение 30 суток. В течение ближайших пяти лет каждый год компании должны будут увеличивать этот срок еще на 5 %: то есть в 2019-м он увеличится на 1,5 суток.

С 1 октября вступят в силу поправки, внесенные в Уголовный кодекс еще в апреле 2018 года. Речь идет в первую очередь о статьях 216, 217 и 269, связанных с нарушениями требований безопасности на опасных производственных объектах. Главное – наказание за такие нарушения, в случае если они привели к причинению тяжкого вреда здоровью или особо крупного ущерба, ужесточится.

Раньше размер штрафа, предусмотренный УК РФ, составлял до 80 тысяч рублей или должен был соответствовать зарплате гражданина за полгода, то теперь заплатить придется до 400 тысяч рублей или сумму, эквивалентную зарплате за полтора года (18 месяцев). Еще один вариант наказания — ограничение свободы на срок до трех лет с запретом на занятия определенными видами деятельности (также на срок до трех лет или бессрочно) — остался неизменным.

Предпринимателей с октября ждут преимущественно хорошие новости. Так, порядок государственной регистрации юридических лиц обещают упростить. Теперь в случае, если в регистрации будет отказано из-за недостающих документов или неверного оформления заявки, заявителю дадут три месяца (с момента вынесения решения об отказе) на то, чтобы исправить все ошибки.

Тем, кто успеет переподать документы в течение этого срока, можно будет не оплачивать повторно государственную пошлину и не предоставлять документы, которые уже были поданы и остались у регистрирующего органа.

Кроме того, упростят и процесс получения разрешения на установки рекламных щитов на городских улицах. Теперь сделать это можно будет через портал госуслуг и там же получить ответ. Соответствующий закон приняли в конце прошлого октября, однако вступает в силу он только сейчас.

А вот для того, чтобы принять участие в процессе госзакупок, теперь придется завести специальный счет — необходимую сумму на нем банк заблокирует еще во время участия в торгах. Открыть такой счет можно только в кредитно-финансовых организациях, рекомендованных правительством, их перечень был опубликован в июле 2018-го.

Фото: svadba.pro, ooodirs.ru, gagauznews.md, oren.ru