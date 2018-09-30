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30сентября
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В благовещенском супермаркете покупателя возмутил сыр из будущего и бананы, которые продают как помидоры

В благовещенском супермаркете покупателя возмутил сыр из будущего и бананы, которые продают как помидоры

У жительницы областного центра за один поход в супермаркет возникло сразу несколько серьезных претензий к магазину. В частности, она обнаружила сыр, произведенный в ноябре 2018 года, бананы, подписанные помидорами и с ценником, который вызывает немало вопросов.

К примеру, на этикетке уругвайского сыра «Маасдам» указано, что он был упакован утром в воскресенье, 30 сентября. При этом напротив даты выработки стоит будущее число – 8 ноября 2018 года.

Также покупательница отметила бананы с этикеткой от помидоров. Но больше всего ее возмутила цена, указанная на упаковке.

«Обратите внимание на сумму. Цена за один килограмм – 109 рублей, а за килограмм 20 граммов – 345 рублей. Какой бардак тут творится», – возмутилась горожанка.

За комментарием относительно вызывающих нарекание товаров, корреспондент Амур.инфо обратится в дирекцию супермаркета в понедельник, 1 октября.

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#торговля


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