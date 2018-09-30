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В Приамурье после жесткого ДТП спасатели освобождали зажатых в машине людей

В Приамурье после жесткого ДТП спасатели освобождали зажатых в машине людей
Фото: instagram.com/amurskiespasateli

Днем в воскресенье, 30 сентября, дежурная смена поисково-спасательной группы Свободного выехала на жесткое ДТП. В 11:53 при подъезде к Свободному в 15 километрах от федеральной трассы столкнулись легковой автомобиль и грузовик. От сильнейшего удара пассажиры легковушки оказались зажаты в машине.

В аварии пострадали водитель 1998 года рождения и двое его пассажиров – девушка и мужчина.

Спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента вскрыли заднюю дверь и освободили мужчину, которого зажало спинкой водительского сиденья.

Девушка, которая находилась рядом с водителем, оказалась под панелью капота. Ее удалось освободить без применения инструментов.


У всех пассажиров черепно-мозговая травма, у пострадавшего мужчины и водителя множественные переломы. Всех троих с травмами доставили в ЦРБ Свободного, сообщают в Амурском центре ГЗ и ПБ.

Фото предоставлены Амурским центром ГЗ и ПБ

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#ДТП #жизнь #происшествия #транспорт


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