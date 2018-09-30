В ОКЦ на массовом мероприятии рекламировали военную службу по контракту (фото)

«Служба по контракту ­– твой выбор!» – мероприятие с таким названием прошло на площади возле Общественно-культурного центра в воскресенье, 30 сентября. Для участников работали несколько площадок, военные демонстрировали свое оружие и технику, а все желающие могли попробовать полевую кухню.

По словам организаторов, мероприятие собрало более 500 человек.

Это школьники и учащиеся учебных заведений областного центра. Для них подготовили насыщенную программу – все желающие могли примерить военную форму различных подразделений, разобрать и собрать учебное оружие, а также попробовать солдатскую вашу и пайки военнослужащих.

Также военные подогнали к ОКЦ БТР, автомобиль «УАЗ Патриот» и квадроцикл, с которыми присутствующие с удовольствием фотографировались.

Большой интерес техника традиционно вызвала у маленьких гостей мероприятия.

Участники постарше могли продемонстрировать свою силу и ловкость, участвую в соревнованиях по арм-рестлингу, перетягиванию каната, поднятию гирь, а также могли показать, на что они способны в рукопашном бою.

Все это сопровождалось большим концертом, который подготовили школьники, учащиеся учебных заведений, представители силовых структур и коллективы города.

Организаторами мероприятии выступили ДВОКУ, областной военкомат, ОКЦ и благовещенская мэрия.

«Такие мероприятия проводятся для популяризации службы в вооруженных силах Российской Федерации в целом и службы по контракту, в частности. Мы воспитываем будущих патриотов нашей Родины, поэтому привлекаем и школьников и учащихся учебных заведений областного центра. Я считаю, что это довольно серьезное мероприятие, так как дает трамплин в будущее и если молодой человек прикоснулся к армии, государственным структурам, значит, он понимает, что государство заботится о своих гражданах», – рассказал Федор Бурков, заместитель начальника ДВОКУ по работе с личным составом.

По словам военных, служба по контракту дает отслужившему ряд преимуществ. В частности, пенсионный возраст наступает гораздо раньше. Для этого необходимо прослужить на Дальнем Востоке 15 лет. Кроме того прошедшие службы и зарекомендовавшие себя с хорошей стороны контрактники могут получить преимущество при поступлении в ВУЗ. Таким военнослужащим дают в учебное заведение ходатайство от вооруженных сил и положительную характеристику, что дает им преференции при поступлении.

На службу по контракту приглашают не только парней, но и девушек, достигших 18 лет. Желающим можно обратиться в военкомат или на областной сборный пункт отбора по контракту на улице Железнодорожной. Записаться там, сдать экзамены и в последующем отправиться служить.