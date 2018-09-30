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В ОКЦ на массовом мероприятии рекламировали военную службу по контракту (фото)

В ОКЦ на массовом мероприятии рекламировали военную службу по контракту (фото)

«Служба по контракту ­– твой выбор!» – мероприятие с таким названием прошло на площади возле Общественно-культурного центра в воскресенье, 30 сентября. Для участников работали несколько площадок, военные демонстрировали свое оружие и технику, а все желающие могли попробовать полевую кухню.

По словам организаторов, мероприятие собрало более 500 человек.

Это школьники и учащиеся учебных заведений областного центра. Для них подготовили насыщенную программу – все желающие могли примерить военную форму различных подразделений, разобрать и собрать учебное оружие, а также попробовать солдатскую вашу и пайки военнослужащих.

Также военные подогнали к ОКЦ БТР, автомобиль «УАЗ Патриот» и квадроцикл, с которыми присутствующие с удовольствием фотографировались.

Большой интерес техника традиционно вызвала у маленьких гостей мероприятия.

Участники постарше могли продемонстрировать свою силу и ловкость, участвую в соревнованиях по арм-рестлингу, перетягиванию каната, поднятию гирь, а также могли показать, на что они способны в рукопашном бою.

Все это сопровождалось большим концертом, который подготовили школьники, учащиеся учебных заведений, представители силовых структур и коллективы города.

Организаторами мероприятии выступили ДВОКУ, областной военкомат, ОКЦ и благовещенская мэрия.

«Такие мероприятия проводятся для популяризации службы в вооруженных силах Российской Федерации в целом и службы по контракту, в частности. Мы воспитываем будущих патриотов нашей Родины, поэтому привлекаем и школьников и учащихся учебных заведений областного центра. Я считаю, что это довольно серьезное мероприятие, так как дает трамплин в будущее и если молодой человек прикоснулся к армии, государственным структурам, значит, он понимает, что государство заботится о своих гражданах», – рассказал Федор Бурков, заместитель начальника ДВОКУ по работе с личным составом.

По словам военных, служба по контракту дает отслужившему ряд преимуществ. В частности, пенсионный возраст наступает гораздо раньше. Для этого необходимо прослужить на Дальнем Востоке 15 лет. Кроме того прошедшие службы и зарекомендовавшие себя с хорошей стороны контрактники могут получить преимущество при поступлении в ВУЗ. Таким военнослужащим дают в учебное заведение ходатайство от вооруженных сил и положительную характеристику, что дает им преференции при поступлении.

На службу по контракту приглашают не только парней, но и девушек, достигших 18 лет. Желающим можно обратиться в военкомат или на областной сборный пункт отбора по контракту на улице Железнодорожной. Записаться там, сдать экзамены и в последующем отправиться служить.

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#военные #отдых #ссузы #школа

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Комментарии
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  • barbar

    barbar
    1 час назад

    после такой рекламы резонный вопрос - зачем срочники? Уборкой и другим бесплатным трудом в МО пробавляться?

  • Макраме

    Макраме
    55 минут назад

    «Солдаты и сержанты контрактной службы — особый вид людей, которым настолько нечего делать на гражданке, что они идут в армию работать.» (Выдержки из дневника парня, который почти полгода проходит срочную службу в одной из частей Ростовской области)

  • vertex

    vertex
    52 минуты назад

    Макраме

    «Солдаты и сержанты контрактной службы — особый вид людей, которым настолько нечего делать на гражданке, что они идут в армию работать.» (Выдержки из дневника парня, который почти полгода проходит срочную службу в одной из частей Ростовской области)



    Сейчас хоть платят, это не раньше, когда майор, у нас срочников, остлуживших месяц всего, заготавливающих капусту на прокорм подразделения, спёр два мешка капусты без зазрения совести и "Офицерской чести" )))

  • Макраме

    Макраме
    48 минут назад

    vertex

    Макраме

    «Солдаты и сержанты контрактной службы — особый вид людей, которым настолько нечего делать на гражданке, что они идут в армию работать.» (Выдержки из дневника парня, который почти полгода проходит срочную службу в одной из частей Ростовской области)



    Сейчас хоть платят, это не раньше, когда майор, у нас срочников, остлуживших месяц всего, заготавливающих капусту на прокорм подразделения, спёр два мешка капусты без зазрения совести и "Офицерской чести" )))



    Вы видимо очень далеки от современной армии и не знаете, куда уходят те деньги, что им платят.

  • vertex

    vertex
    43 минуты назад

    Естественно, давно я служил. И чего им платят и куда деньги уходят?

    Мне платили тогда 36 простых деревянных рублей. которые уходили старшине на мыльно - рыльное.

    Сейчас мой племянник старлей служит и не жалуется, и когда я рассказываю, что нам давали на срочке на обед, он не верит...

    А про суп в тарелке из половины гнилой картофелины и одного капустного листа и пол кружки якобы чая с бромом, вообще не верит

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