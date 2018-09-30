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Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» поговорят о написании биографий известных людей

Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» поговорят о написании биографий известных людей

Утром в онедельник, 1 октября, в студии «Эха Москвы в Благовещенске» в программе «Я тАк дУмаю!» поговорят о том, зачем необходимо заново писать биографии известных людей. Это ведущие обсудят с Львом Данилкиным, писателем, лауреатом премии «Большая книга» (2017), редактором отдела культуры «Российской газеты».

Также Лев Данилкин является автором литературных биографий Владимира Ленина, Юрия Гагарина и Александра Проханова. Беседует с гостем Михаил Митрофанов.

Ведущие утреннего эфира: Михаил Митрофанов, Татьяна Удалова.

Утренний эфир «Эха» – с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

Программа «"Эхо Москвы" в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM.

Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции наших интервью вы можете наблюдать в Инстаграм Благовещенского «Эха».

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