В Ивановском районе перевернулся полицейский автомобиль

Фото: instagram.com/kriminal.blg

В воскресенье, 30 сентября, в Ивановском районе произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. По информации очевидцев, авария произошла, когда экипаж преследовал мопедиста.

Информация об этом вместе с фото покореженного автомобиля была размещена в одной из социальных сетей. Сообщается, что происшествие случилось в районе села Анновка Ивановского района. По некоторым данным, автомобиль опрокинулся из-за лопнувшего колеса.

В областном УВД факт ДТП подтвердили.

«30 сентября при движении по автодороге в Ивановском районе произошло опрокидывание патрульного автомобиля. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения. Пострадавших нет. Сотрудник, управлявший данным транспортным средством, был трезв. По факту ДТП проводится служебная проверка для установления обстоятельств и причин произошедшего», – прокомментировали в пресс-службе ведомства.