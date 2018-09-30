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30 сентября 2018, 19:37 4

В Ивановском районе перевернулся полицейский автомобиль

В Ивановском районе перевернулся полицейский автомобиль
Фото: instagram.com/kriminal.blg

В воскресенье, 30 сентября, в Ивановском районе произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. По информации очевидцев, авария произошла, когда экипаж преследовал мопедиста.

Информация об этом вместе с фото покореженного автомобиля была размещена в одной из социальных сетей. Сообщается, что происшествие случилось в районе села Анновка Ивановского района. По некоторым данным, автомобиль опрокинулся из-за лопнувшего колеса.

В областном УВД факт ДТП подтвердили.

«30 сентября при движении по автодороге в Ивановском районе произошло опрокидывание патрульного автомобиля. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения. Пострадавших нет. Сотрудник, управлявший данным транспортным средством, был трезв. По факту ДТП проводится служебная проверка для установления обстоятельств и причин произошедшего», – прокомментировали в пресс-службе ведомства.

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#ДТП #происшествия #транспорт


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Комментарии
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  • Мазепа

    Мазепа
    3 часа назад

    Не мудрено, так как учат сотрудников полиции в Учебном центре, алкаши преподаватели, даже велосипедиста задержать не могут.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    Там асфальт очень резко заканчивается и гравийка начинается, видно не удержали авто, по гравию хорошо таскает.

  • Леонидова

    Леонидова
    1 час назад

    Выходные собрали урожай ДТП в области, да еще и с погибшими....

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    1 час назад

    А авто полиции застрохованы только по ОСАГО или там КАСКО

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