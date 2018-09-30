В Благовещенске в районе авторынка поймали ядовитую змею

Днем 29 сентября в Благовещенске спасатели ловили змею. Пресмыкающееся заметил прохожий в гаражном массиве в районе авторынка. Он-то и сообщил о находке в службу спасения.

На место происшествия прибыли спасатели ГО ЧС Благовещенска. 20 минут испуганную змею отлавливали специалисты, после чего выпустили ее в среду естественного обитания. Пойманная змея оказалась ядовитым щитомордником, сообщили в амурском МЧС.

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Ольга Канюшкина