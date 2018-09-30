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Известный телеведущий устроил для благовещенцев научное шоу (фото, видео)

Известный телеведущий устроил для благовещенцев научное шоу (фото, видео)

В Благовещенске, 30 сентября, все желающие смогли стать гостями «Открытой лаборатории», где просто и с элементами шоу им напомнили некоторые факты из школьного курса химии и физики. Ведущим был Алексей Иванченко, известный по программе «Галилео».

«Открытая лаборатория» заработала в холле АОДНТ в 14:00.

На примере обычных предметов, используемых в быту, ведущий показывал различные увлекательные эксперименты и развенчивал некоторые мифы. В частности, он опроверг, что опускать в воду работающие электроприборы опасно для жизни. Алексей Иванченко заявил, что ударить током он не может благодаря такому параметру, как сопротивление кожи человека.

В качестве доказательства он опускал руку в воду, в которой находился включенный в розетку фен. Убедиться в том, что это не опасно, мог любой присутствующий. Напоминая, что такие вещи знать важно, эксперимент Иванченко сопроводил историей из жизни своей знакомой. Женщина уронила включенную плойку в ванну с водой и, в ужасе выпрыгивая из нее, сломала обе ноги.

Также ведущий демонстрировал в действии законы Паскаля, Бернулли, которые описывают поведение газов.

К примеру, показывал взрывы петарды; на руке поджигал газово-мыльную смесь и демонстрировал абсолютно целую руку без каких-либо повреждений. К участию в этом увлекательном опыте он также привлекал зрителей.

В общей сложности на мероприятие собралось около 50 человек. Это были и взрослые, и дети, некоторые пришли целыми семьями.

На вопрос, не опасно ли показывать такие опыты детям, которые могут захотеть повторить их дома, Алексей Иванченко ответил, что, если дети тянутся к науке – это хорошо, главное, чтобы это происходило под присмотром взрослых. Он также отметил, что после мероприятия дети будут знать, как и что работает.

«Открытая лаборатория» работала до 15:30. Всем желающим раздали журналы с тестами, благодаря которым можно было проверить свои знания в естественнонаучной области. Мероприятие прошло в рамках фестиваля актуального научного кино.

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#дети #наука #отдых

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Комментарии
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  • Mainer

    Mainer
    3 часа назад

    Гибсон получил током, от упавшего в ванну фена, после чего стал понимать чего хочут женщины (с).



    Оказывается это было фейком, ё.

  • Любопытная Варвара

    Любопытная Варвара
    1 час назад

    Жаль не знала про это. Сходила бы.

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