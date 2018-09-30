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30сентября
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сегодня, 17:42 0

Амурские следователи проводят проверку по невыплате зарплаты рабочим в Тыгде

Амурские следователи проводят проверку по невыплате зарплаты рабочим в Тыгде

В амурском следственном управлении проводят доследственную проверку по фактам, опубликованным в средствах массовой информации о невыплате заработной платы рабочим в Тыгде. Ранее нарушения подтвердили в областной прокуратуре.

«28 сентября 2018 года в средствах массовой информации Амурской области размещена публикация, в которой сообщается о невыплате заработной платы работниками ООО "Группа компаний Промышленный регион Дальнего Востока". По изложенным в публикации фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области организовано проведение доследственной проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится на сайте управления.

Как сообщало Амур.инфо, в поселке Тыгда Магдагачинского района коллектив одной из организаций проводил вынужденную голодовку. Несколько десятков человек остались без заработной платы, и их отказались кормить в местной столовой.

В областной прокуратуре провели проверку. Факт задолженности по выплате заработной плате подтвердился.

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