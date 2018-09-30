В Благовещенске около 500 человек приняли участие в легкоатлетической эстафете (фото)

Около полутысячи благовещенцев приняли участие в легкоатлетической эстафете, которая прошла 30 сентября в Благовещенске. Мероприятие проводится пятый год подряд. Эстафета посвящена памяти Григория Белоуса, преподавателя Благовещенского физкультурного техникума, который трагически погиб в 2013 году во время подготовки к спортивному мероприятию.

Парад открытия спортивного мероприятия состоялся в 11:20. Уже в 12:00 стартовали первые участники.

Вся эстафета была поделена на 10 этапов. Участие в ней приняли 47 команд. Среди участников были школьники, учащиеся ссузов и вузов, а также физкультурные коллективы предприятий города.

Всего было пять забегов на различные дистанции – от 170 до 530 метров. Бежали участники по улице Ленина, для проведения мероприятия центральную улицу перекрывали. Самая длинная дистанция протянулась от переулка Уралова до переулка Святителя Иннокентия.

В общей сложности участие в легкоатлетической эстафете приняли около 500 человек. По словам организаторов, прошло массовое спортивное мероприятие очень эмоционально – зрители активно болели за своих участников.

Победителей гонки наградили кубками и золотыми медалями, за второе и третье место вручали серебряные и бронзовые медали соответственно.

Осенняя легкоатлетическая эстафета, посвященная памяти преподавателя Благовещенского физкультурного техникума Григория Белоуса проводится пятый год подряд. В 2013 году при подготовке к городской эстафете тренера насмерть сбил автомобиль.

Григорий Белоус имел звание «Почетный работник среднего профессионального образования», нагрудный знак «Отличник физической культуры», был награжден дипломом Олимпийского комитета России, а также отмечен благодарственным письмом министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ. За время своей работы он воспитал много именитых спортсменов, которые защищали честь техникума, города, области и Дальнего Востока, сообщают в управлении по физической культуре, спорту и делам молодежи. Ведомство является организатором памятной эстафеты.

«Я думаю очень важно вспоминать людей, которые были преданы своему делу, отдавали ему душу и личное время. Очень важно не забывать своих тренеров и спортсменов. Он и погиб-то на рабочем месте. Память о таких людях должна передаваться из поколения, чтобы люди знали и помнили своих земляков. Это и близким, и родным его будет приятно», – рассказал Эдуард Якименко, начальник отдела по физической культуре и спорту управления по физической культуре спору и делам молодежи Благовещенска.