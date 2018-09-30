Недалеко от Благовещенска столкнулись сразу три легковушки

Фото: скриншот видео instagram.com/mreporter_blg

На двенадцатом километре Новотроицкого шоссе 30 сентября произошло тройное ДТП. Две из трех пострадавших машин – таксомоторные средства. У всех легковушек серьезно пострадали передние части.

Не разъехались на дороге «тойота дельта», «субару легаси» и «ниссан тиида».

После столкновения две машины оказались на обочине, а еще одна – в центре проезжей части. По предварительным данным областного ГИБДД, в результате ДТП пострадал один человек, ему понадобилась помощь медиков. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

«Борьба за пассажира», – написал один из пользователей в комментариях к видео с места ДТП в социальной сети.

«Проезжали там после того, как все случилось. Жутко стало. Все три машины разбиты, только бы все остались живы», – прокомментировала одна из очевидцев.

Видео: instagram.com/mreporter_blg