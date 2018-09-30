Минфин РФ: до 2036 года курс рубля будет постепенно ослабевать

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В Минфине России спрогнозировали ослабление курса рубля в период до 2036 года. По данным министерства, к этому времени один доллар будет стоить почти 74 рубля. Вместе с тем, по прогнозам ведомства, в этот же период ожидается стабилизация мировых цен на нефть в пределах 40–50 долларов за баррель.

Об этом говорится в «Бюджетном прогнозе РФ до 2036 года». Согласно документу, курс рубля к доллару на 2021–2025 годы составит 66,4 рубля за один доллар, в 2026–2030 годах – 71,1 рубля за доллар, а в период 2031-2035 годов – 73,9 рубля за один доллар.

Также, по оценке экспертов, с высокой вероятностью цены на нефть на средне- и долгосрочном горизонте стабилизируются в диапазоне 40–45 долларов за баррель в постоянных ценах. Нефть марки Urals, пор прогнозам Минфина, будет стоить в период 2021–2025 годов 55,2 долларов за баррель, в 2026-2030 годах –52,2 долларов за баррель, а в период 2031–2035 годов – 54,9 долларов за баррель.

«Подавляющая часть источников мирового предложения нефти, включая Российскую Федерацию и Ближний Восток, имеют низкую пороговую рентабельность (в диапазоне $10-30 за баррель). Сланцевая добыча в США рентабельна при ценах около $35-50 за баррель. Не следует сбрасывать со счетов менее эффективные источники добычи - глубоководные шельфовые месторождения или добыча из битумных песков Канады – для которых в последние годы произошло сокращение пороговых издержек вплоть до $50-60 за баррель. Таким образом, отсутствуют экономические предпосылки для сохранения высоких цен на нефть в ближайшие годы», – сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Как сообщало Амур.инфо, 10 сентября курс доллара впервые за 2,5 года превысил отметку в 70 рублей и составил 70,16 рубля за один доллар. Прежний рекорд валюты был установлен двумя годами ранее – 71,44 рубля за доллар.