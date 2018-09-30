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30сентября
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сегодня, 14:55 5

Минфин РФ: до 2036 года курс рубля будет постепенно ослабевать

Минфин РФ: до 2036 года курс рубля будет постепенно ослабевать
Фото: zaimitut.ru

В Минфине России спрогнозировали ослабление курса рубля в период до 2036 года. По данным министерства, к этому времени один доллар будет стоить почти 74 рубля. Вместе с тем, по прогнозам ведомства, в этот же период ожидается стабилизация мировых цен на нефть в пределах 40–50 долларов за баррель.

Об этом говорится в «Бюджетном прогнозе РФ до 2036 года». Согласно документу, курс рубля к доллару на 2021–2025 годы составит 66,4 рубля за один доллар, в 2026–2030 годах – 71,1 рубля за доллар, а в период 2031-2035 годов – 73,9 рубля за один доллар.

Также, по оценке экспертов, с высокой вероятностью цены на нефть на средне- и долгосрочном горизонте стабилизируются в диапазоне 40–45 долларов за баррель в постоянных ценах. Нефть марки Urals, пор прогнозам Минфина, будет стоить в период 2021–2025 годов 55,2 долларов за баррель, в 2026-2030 годах –52,2 долларов за баррель, а в период 2031–2035 годов – 54,9 долларов за баррель.

«Подавляющая часть источников мирового предложения нефти, включая Российскую Федерацию и Ближний Восток, имеют низкую пороговую рентабельность (в диапазоне $10-30 за баррель). Сланцевая добыча в США рентабельна при ценах около $35-50 за баррель. Не следует сбрасывать со счетов менее эффективные источники добычи - глубоководные шельфовые месторождения или добыча из битумных песков Канады – для которых в последние годы произошло сокращение пороговых издержек вплоть до $50-60 за баррель. Таким образом, отсутствуют экономические предпосылки для сохранения высоких цен на нефть в ближайшие годы», – сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Как сообщало Амур.инфо, 10 сентября курс доллара впервые за 2,5 года превысил отметку в 70 рублей и составил 70,16 рубля за один доллар. Прежний рекорд валюты был установлен двумя годами ранее – 71,44 рубля за доллар.

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#финансы #экономика


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Комментарии
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  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    2 часа назад

    У каждого эксперта по своему курсометру...

  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    Блииин!!! Ну сколько ещё эти "клоуны" будут народу "лапшу на уши вешать"??? Трёх летний бюджет толком спрогнозировать не могут, а "замахиваются" на 18(!!!!!) лет. Интересно, а пенсионный возраст к этому времени, до "гробовой доски" будет? То "собираются" про доллар "забыть", то пророчат ему (доллару) долгую, безбедную жизнь. Вы ("прогнозёры") уж определитесь, на чьей вы стороне???

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад



    Да уж, чего чего, а икспертов у нас в стране хватает.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Блин! А мы-то надеялись Америку закопать, что рупь окрепнет. Правительство решило поиграть в Capt.Obvious.

  • ay

    ay
    1 час назад



    данным министерства, к этому времени один доллар будет стоить почти 74 рубля.



    Возникает вапрёс. А сколько деномани деноминаций провести планирывается? Он почти столько с месяц назад стоил. Про зиму 2016 даже напоминать не хочется.

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