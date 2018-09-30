Тепло, местами осадки: прогноз погоды в Приамурье на 1 октября

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В понедельник, 1 октября, в Амурской области будет малооблачно, местами по северо-западу ожидается небольшой кратковременный дождь. Подует северо-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, днем возможны порывы до 13 метров в секунду.

Температура ночью составит 1…6 градусов выше нуля, по северу – до минус 5. Температура днем – 13…18 градусов со знаком плюс, местами по северу – около 10. В Благовещенске будет ясно, без осадков. Ветер подует с северо-запада. Его скорость составит 2-7, с порывами до 12 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут 4…6 тепла, днем – плюс 15…17, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Ольга Канюшкина