Рухнувшие с благовещенского дома кирпичи чудом не упали на прохожую (видео)

Фото: скриншот видео instagram.com/mreporter_blg

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен момент падения кирпичей с фасада благовещенского дома. Судя по кадрам, незадолго до обрушения мимо этого дома проходила женщина. И, задержись она на полминуты, кирпичи могли упасть прямо на нее.

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, что мимо дома идет женщина. Время – девятый час утра. В 8 часов 14 минут и 35 секунд она минует место, на которое через 22 секунды, в 08:14:57, сверху падают кирпичи.

«У меня мама в это время на работу шла мимо этого дома, в двух шагах от нее они и обвалились», – написала в комментариях благовещенка. Судя по всему, на кадрах запечатлена именно ее мама.

Другие пользователи отмечают, что трагедии удалось избежать только чудом, и оставляют гневные комментарии в адрес застройщика: «В рубашке родилась»; «Около 30 секунд прошло, как человек прошел»; «Повезло тетеньке»; «Вот и как ходить по улицам?»; «Пойду каску куплю»; «Как страшно. Ужас. Слава богу никто не пострадал», – написали одни пользователи.

«Какие- то доли секунды спасли ей жизнь»; «Хороший у нее ангел-хранитель»; «За это надо бы застройщика привлечь к ответственности и принять меры. Ведь убить такое может, шансов выжить мало», – вторят им другие.

Отозвались также бывшие и нынешние владельцы квартир в новостройке.

«Слава богу, я продал там квартиру, еще на строительстве. Это шедевр компании "Россия". Это ещё не конец. Там трещины по дому пошли еще до сдачи. Посмотрите на торцы. Там есть квадратики, так вот это места, через которые проходят стальные стяжки. Это так "Россия" дом готовила к сдаче», – сообщил один из пользователей.

«Иду сегодня домой с трехлетней дочей. Подхожу к подъезду, а там два мужика-работяги стоят и вверх смотрят. Пальцем тыкают. Это во дворе было. У меня промелькнула мысль, что, может, там сыплется чего, а я с дитем. Так вот вечером подруга присылает это видео и спрашивает, не в нашем ли это доме? Конечно, в нашем. Мы там частенько проходим мимо, в магазин, и миллион мамочек с колясками гуляют. Пусть ограждения ставят, как в доме на Зейской. Не дай бог кого убьет», – возмутилась горожанка.

Как сообщало Амур.инфо, происшествие случилось 28 сентября в доме № 17 по улице Артиллерийской. В новостройке 15 этажей. Сообщалось, что управляющая компания сняла с фасада кирпичи, которые также могли обрушиться, а с тротуара убрали обломки. Ранее облицовочный кирпич несколько раз падал с фасада здания № 295 на Зейской. Пострадавших не было.

Видео: instagram.com/mreporter_blg