В Благовещенске впервые прошел фестиваль огненных искусств (фото)

В областном центре Приамурья на площади возле ОКЦ прошел первый в Благовещенске фестиваль огненных искусств Blag fire fest. В течение двух часов артисты демонстрировали многочисленной публике свое умение приручать огненную стихию.

Мероприятие прошло 29 сентября. Организаторами выступили детская фаер-студия Общественно-культурного центра, городская шоу-группа Delight, а также семейная группа «Наследие огня», в которой с огнем работают и родители, и дети.

«Наше мероприятие проходило в формате городского фестиваля – такого у нас еще не было. Именно фестиваль фаерной культуры, не просто уличной, а именно фаерной, проходил у нас в первый раз. Задумали мы его еще год назад. Есть у нас такая традиция – закрытие сезона, к нему мы фестиваль и приурочили, сделали более широким форматом. Делали мы его по примеру "Огней Востока" – фестиваля, который проходит во Владивостоке. Но у нас не было соревновательного момента», – рассказала один из организаторов, руководитель детской фаер-студии ОКЦ Варвара Горлач.

Помимо самих организаторов, участие в фестивале приняла и группа фаерщиков «Сварга» из села Ромны. Приглашали на мероприятие и группы укротителей огня из других населенных пунктов Приамурья, но те приехать не смогли.

Помимо групповых выступлений, свои «огненные» умения демонстрировали и сольные исполнители – Юрий Шестаков, Максим Яценко, Алексей Авдиенко, Кирилл Комков.

Поддержали мероприятие также вокальная студия «Гармония» и саксофонист Илья Черватюк. Длился фестиваль два часа. Зрители, которых собралось немало, встречали выступления участников очень тепло.

И сами с удовольствием принимали участие в интерактивах, во время которых у них была возможность узнать, что искусство фаер-шоу зародилось в Новой Зеландии, и активно его продвигали хиппи в Америке в 70-х годах. В России фаер-шоу как уличная культура появилось в 90-х, а в Приамурье этому течению около 10 лет.

Также зрителям рассказали обо всех приспособлениях, которыми пользуются фаерщики. Это пои, или, по-простому, мешочки на веревочках. Также артисты пользуются специальными веерами, позаимствованными в свое время фаерщиками у японцев и индусов, а также стаффами – длинными палками с двумя огненными фитилями на концах. Стаффы пришли из восточных единоборств.

Выяснилось также, что в подавляющем большинстве случаев в качестве топлива артисты используют керосин.

Прошедшее мероприятие понравилось как зрителям, так и самим организаторам. Они планируют повторить фестиваль, но уже с соревновательным моментом.