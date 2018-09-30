На дорогах Приамурья произошло два смертельных ДТП

Обновлено: 17:39



В Амурской области в двух ДТП погибли люди. Первое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло вечером в субботу, 29 сентября. Второе – утром в воскресенье, 30 сентября.

29 числа в Зее в 19:45 на проспекте 40-летия Победы произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, один из которых был такси. В результате ДТП водитель «рено» погиб. По сведениям очевидцев, это был рулевой таксомоторного средства. Оба его пассажира, а также водитель и пассажир второго автомобиля – «тойоты» – получили травмы и были госпитализированы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В рамках расследования уголовного дела планируется провести ряд экспертиз и следственный эксперимент, сообщили в пресс-службе амурского УВД.

Правоохранителям предстоит разобраться, кто виновен в ДТП со смертельным исходом. Как говорят очевидцы, водитель «тойоты» был нетрезв.

Еще одно трагическое ДТП произошло утром в воскресенье, 30 сентября. В Соловьевске около 10 часов утра столкнулись отечественные «Жигули» и иномарка. По словам местных жителей, водитель «Жигулей» скончался. По их же сведениям, все, кто находились в иномарке, включая водителя, находились в алкогольном опьянении.

«Водитель "Жигулей" был рабочим в местном магазине. А водитель иномарки "чайзера" – житель соседнего села, его пассажиры – его друзья из Соловьевска. Все их фамилии у нас тут на слуху, всегда мелькают, где бы что ни случилось», – рассказала жительница Соловьевска.

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа. В областном УВД подтвердили информацию о гибели водителя отечественного автомобиля. А также сообщили, что водитель иномарки и два его пассажира получили травмы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: instagram.com/mreporter_blg