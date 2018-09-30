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30сентября
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На дорогах Приамурья произошло два смертельных ДТП

На дорогах Приамурья произошло два смертельных ДТП

Обновлено: 17:39

В Амурской области в двух ДТП погибли люди. Первое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло вечером в субботу, 29 сентября. Второе – утром в воскресенье, 30 сентября.

29 числа в Зее в 19:45 на проспекте 40-летия Победы произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, один из которых был такси. В результате ДТП водитель «рено» погиб. По сведениям очевидцев, это был рулевой таксомоторного средства. Оба его пассажира, а также водитель и пассажир второго автомобиля – «тойоты» – получили травмы и были госпитализированы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В рамках расследования уголовного дела планируется провести ряд экспертиз и следственный эксперимент, сообщили в пресс-службе амурского УВД.

Правоохранителям предстоит разобраться, кто виновен в ДТП со смертельным исходом. Как говорят очевидцы, водитель «тойоты» был нетрезв.

Еще одно трагическое ДТП произошло утром в воскресенье, 30 сентября. В Соловьевске около 10 часов утра столкнулись отечественные «Жигули» и иномарка. По словам местных жителей, водитель «Жигулей» скончался. По их же сведениям, все, кто находились в иномарке, включая водителя, находились в алкогольном опьянении.

«Водитель "Жигулей" был рабочим в местном магазине. А водитель иномарки "чайзера" – житель соседнего села, его пассажиры – его друзья из Соловьевска. Все их фамилии у нас тут на слуху, всегда мелькают, где бы что ни случилось», – рассказала жительница Соловьевска.

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа. В областном УВД подтвердили информацию о гибели водителя отечественного автомобиля. А также сообщили, что водитель иномарки и два его пассажира получили травмы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: instagram.com/mreporter_blg

Просмотров всего: 3769

#ДТП #жизнь #Зея #происшествия


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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    5 часов назад

    И снова алкоголь, и снова ст. 264 (скорее всего). Вот, над ЧЕМ нужно работать Онищенко и ему подобным в Думе, а не о вреде онанизма для молодого организма. Имею ввиду ужесточение наказания за ЕЗДУ (не говоря уже о смертельном ДТП) в состоянии алкогольного опьянения... И какие могут быть "допустимые промили"???

  • Вр€динк@

    Вр€динк@
    3 часа назад

    27 сентября на Новотроицкой трассе, поворот на Белогорье тоже произошло ДТП со смертельным исходом (((

  • marcepan

    marcepan
    2 часа назад

    Пока автомобили не будут конфисковать после первой административки, никакое ужесточение не поможет. За повторное совершение 264.1 УК РФ стали сажать - как ездили, так и ездят. И на штрафы плюют, и лишенные права управления катаются. Нужно, чтобы не на чем было ездить

  • Лаконика

    Лаконика
    2 часа назад



    По сведениям очевидцев, это был рулевой таксомоторного средства.



    Где вы такую лексику берете?

  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    Водитель авто называется не рудевой, а именно ВОДИТЕЛЬ. Рулевой бывает на катере, на барже....

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    marcepan "... Нужно, чтобы не на чем было ездить...". В чём проблема? Конфискуют одну купит (угонит) другую. А когда именно УЖЕСТОЧАТ наказание, не 2-4 года поселения, а лет 10 "строгача", плюс материально (конфискация ТС, как само разумеющееся), вот тогда "водЯтель" МОЖЕТ, будет задумываться, стоит ли в состоянии алкогольного опьянения, ПОДХОДИТЬ к ТС...

  • Подполковник

    Подполковник
    59 минут назад

    Нужно, чтобы не на чем было ездить...". В чём проблема? Конфискуют одну купит (угонит) другую.

    Не пиши ерунды, где и на какие шиши ублюдок шкуроход будет покупать новую тачку? Правильно была депутатская инициатива про конфискацию, но госдура в очередной раз ее отклонила.

  • marcepan

    marcepan
    28 минут назад

    Kadet_84

    marcepan "... Нужно, чтобы не на чем было ездить...". В чём проблема? Конфискуют одну купит (угонит) другую. А когда именно УЖЕСТОЧАТ наказание, не 2-4 года поселения, а лет 10 "строгача", плюс материально (конфискация ТС, как само разумеющееся), вот тогда "водЯтель" МОЖЕТ, будет задумываться, стоит ли в состоянии алкогольного опьянения, ПОДХОДИТЬ к ТС...



    Как у вас все просто))) "Купит другую")) 80% населения ездит на машинах, купленных в кредит) Никакое ужесточение не помогает. С 2014 года 264.1 УК РФ. Никого не испугало. А строгоч давать за такое преступление - плодить зэков... сомнительная перспектива

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