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30сентября
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сегодня, 10:55 4

Геннадий Онищенко предлагает рассказывать школьникам о вреде онанизма

Геннадий Онищенко предлагает рассказывать школьникам о вреде онанизма
Фото: aif.ru

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко предлагает говорить в школах о вреде мастурбации. Свое предложение он объясняет тем, что проблема получила большое распространение в среде молодежи, а к мастурбации подростков подталкивает информация в Интернете.

Геннадий Онищенко считает, что бороться с проблемой необходимо как в общеобразовательных учреждениях, так и в семьях, так как с ней сталкиваются многие подростки, а ее решению мешают ханжество, замалчивание «проблем полового возраста» и отсутствие культуры адекватного воспитания детей.

«Интернет сегодня не только так узкоспециализирован относительно мастурбации, онанизма, он развращает по всем параметрам. Эта тема очень деликатная. В рамках общего полового воспитания детей это нужно делать, объясняя пагубу, потому что здесь есть риск определенный к половому здоровью ребёнка, как мальчика, так и девочки. Нужна работа с родителями, которые при нормальном отношении в семье, могут это явление отследить и соответствующим образом спрофилактировать и смягчить. Проблема объективная, она состоит в том, что созревание детей наступает достаточно рано, и дальше появляются большие ножницы между их половым созреванием и возможностью официально вступать в контакты межполовые», – заявил Онищенко радиостанции «Говорит Москва».

По мнению депутата Госдумы, рассказывать о вреде онанизма в школах стоит, прежде всего, в «гиперурбанизированных» регионах. Он также отметил, что в мусульманской республике такие разговоры не поймут.

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#дети #школа #здоровье #российская власть


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    39 минут назад

    старый озабоченный дурак

  • ay

    ay
    34 минуты назад

    Зрение испортится? Ладошки оволосятся? Ну, пусть готовица рассказывать про вред абортов и Зппп. Или коммерческие шлюхи занесли в конвертике дяде Гене?

  • анчар

    анчар
    21 минута назад

    Вот специалист, вспомнил детство и пожалел что ему не дали этих уроков. Ещё бы сказал что девочек вредно трогать и целовать в подъездах и на скамейках.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    16 минут назад

    ГосДума РФ - самая бестолковая и бесполезная структура в стране.

    Одной 400 тыс в месяц мало, другой озадачился проблемами онанизма.

    Давно пора разогнать этих дармоедов, а сэкономленные деньги передать в пенсионный фонд.

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