Геннадий Онищенко предлагает рассказывать школьникам о вреде онанизма

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко предлагает говорить в школах о вреде мастурбации. Свое предложение он объясняет тем, что проблема получила большое распространение в среде молодежи, а к мастурбации подростков подталкивает информация в Интернете.

Геннадий Онищенко считает, что бороться с проблемой необходимо как в общеобразовательных учреждениях, так и в семьях, так как с ней сталкиваются многие подростки, а ее решению мешают ханжество, замалчивание «проблем полового возраста» и отсутствие культуры адекватного воспитания детей.

«Интернет сегодня не только так узкоспециализирован относительно мастурбации, онанизма, он развращает по всем параметрам. Эта тема очень деликатная. В рамках общего полового воспитания детей это нужно делать, объясняя пагубу, потому что здесь есть риск определенный к половому здоровью ребёнка, как мальчика, так и девочки. Нужна работа с родителями, которые при нормальном отношении в семье, могут это явление отследить и соответствующим образом спрофилактировать и смягчить. Проблема объективная, она состоит в том, что созревание детей наступает достаточно рано, и дальше появляются большие ножницы между их половым созреванием и возможностью официально вступать в контакты межполовые», – заявил Онищенко радиостанции «Говорит Москва».

По мнению депутата Госдумы, рассказывать о вреде онанизма в школах стоит, прежде всего, в «гиперурбанизированных» регионах. Он также отметил, что в мусульманской республике такие разговоры не поймут.