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30сентября
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сегодня, 10:33 3

Найдена студентка, которую искали около месяца

Найдена студентка, которую искали около месяца
Фото: amur28.info

Студентка Амурского колледжа сервиса и торговли, которую искали с начала сентября, сама вышла на связь. О том, что ее ищут, она узнала, когда увидела свое фото, размещенное в социальных сетях и на информационных порталах.

Как сообщало Амур.инфо, последний раз Яна Ищук была на занятиях 3 сентября. И до недавнего времени ее местонахождение было неизвестно.

Спустя 1,5 часа после того, как ее фото разлетелось по интернету с просьбой помочь в поиске, студентка уже объясняла правоохранительным органам свой поступок. По словам девушки, она находилась в Серышеве. Однако, у кого была и что делала, не рассказала. Но Яна дала обещание, что подобное больше не повторится – она больше не будет пропадать и возобновит занятия в колледже, сообщает ИА «Амур28.инфо».

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#жизнь #происшествия #студенты


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Комментарии
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  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    54 минуты назад

    шалава

  • Братеев1

    Братеев1
    37 минут назад

    любовь

  • ay

    ay
    30 минут назад

    Молодая. Ветер в голове.

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