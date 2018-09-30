Найдена студентка, которую искали около месяца

Фото: amur28.info

Студентка Амурского колледжа сервиса и торговли, которую искали с начала сентября, сама вышла на связь. О том, что ее ищут, она узнала, когда увидела свое фото, размещенное в социальных сетях и на информационных порталах.

Как сообщало Амур.инфо, последний раз Яна Ищук была на занятиях 3 сентября. И до недавнего времени ее местонахождение было неизвестно.

Спустя 1,5 часа после того, как ее фото разлетелось по интернету с просьбой помочь в поиске, студентка уже объясняла правоохранительным органам свой поступок. По словам девушки, она находилась в Серышеве. Однако, у кого была и что делала, не рассказала. Но Яна дала обещание, что подобное больше не повторится – она больше не будет пропадать и возобновит занятия в колледже, сообщает ИА «Амур28.инфо».