Амурский народный хор признан лучшим на Дальнем Востоке

Амурский народный хор стал лучшим хоровым коллективом Дальневосточного федерального округа. Таков итог окружного этапа Всероссийского хорового фестиваля, который прошёл в Хабаровске.

Конкуренция была очень высокой. Среди участников были академические и народные хоровые коллективы детских учреждений культуры и учреждений дополнительного образования, студенческие хоры непрофильных учебных организаций.

Теперь амурский коллектив будет рекомендован для участия в финальном этапе фестиваля, который пройдет в ноябре 2018 года в Москве.

Амурский народный хор создан в 1958 году. Художественный руководитель – Ирина Васенко. В хоровом репертуаре музыкального коллектива — русские и казачьи песни.

Подробности в рубрике Натальи Наделяевой «Культпросвет».