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30сентября
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Амурский народный хор признан лучшим на Дальнем Востоке

Амурский народный хор признан лучшим на Дальнем Востоке

Амурский народный хор стал лучшим хоровым коллективом Дальневосточного федерального округа. Таков итог окружного этапа Всероссийского хорового фестиваля, который прошёл в Хабаровске.

Конкуренция была очень высокой. Среди участников были академические и народные хоровые коллективы детских учреждений культуры и учреждений дополнительного образования, студенческие хоры непрофильных учебных организаций.

Теперь амурский коллектив будет рекомендован для участия в финальном этапе фестиваля, который пройдет в ноябре 2018 года в Москве.

Амурский народный хор создан в 1958 году. Художественный руководитель – Ирина Васенко. В хоровом репертуаре музыкального коллектива — русские и казачьи песни.

Подробности в рубрике Натальи Наделяевой «Культпросвет».

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#Дальний Восток #конкурсы #культура


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